Дженнифер Лопес – 49: ТОП-7 интересных фактов о знаменитости

Ко дню ее рождения, мы решили сделать подборку нескольких интересных фактов о знаменитости.

1. Дженнифер Лопес родилась и выросла в неблагополучном районе в Нью-Йорке – Бронксе. Ее отец работал программистом, а мать – воспитателем в детском саду.

2. Джей Ло в свое время получила прозвище La Guitarra"(с испанского – гитара), благодаря изгибам своей фигуры – широким бедрам и тонкой талии.

3. В начале своей карьеры Дженнифер Лопес танцевала у многих рэп-исполнителей, а также у Джанет Джексон и Марка Энтони.

4. Дженнифер Лопес – самая высокооплачиваемая латиноамериканская актриса в Голливуде. Она заработала 15 млн долларов за роль в фильме "Если свекровь – монстр" в 2005 году, после чего и получила такой статус.

ФОТО: MARIO ANZUONI/REUTERS

5. Лопес никогда не страховала свои ягодицы на миллион долларов. Этот слух активно распространялся в СМИ несколько лет назад. На шоу Джеймса Кордена певица четко дала понять, что это ложь.

6. Когда у певицы был роман с Паффом Дэдди, она попала в тюрьму. Рэпер тогда устроил перестрелку в ночном клубе, в результате чего были ранены три человека. Полиция задержала машину, в которой они скрылись с места преступления. Сразу после допроса Лопес отпустили, а Пафф Дэдди оказался в суде.