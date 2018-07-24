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  • Дженнифер Лопес – 49: ТОП-7 интересных фактов о знаменитости

Дженнифер Лопес – 49: ТОП-7 интересных фактов о знаменитости Она вампир?

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The 2018 Billboard Music Awards held at The Grand Garden Arena in Las Vegas, Nevada on 5/20/18. 20 May 2018 Pictured: Jennifer Lopez. Photo credit: River / MEGA TheMegaAgency.com +1 888 505 6342

ФОТО: JRMAR / River / MEGA

Сегодня, 24 июля, знаменитой голливудской актрисе, певице и танцовщице Дженнифер Лопес исполняется 49 лет, пишет Сегодня.

Ко дню ее рождения, мы решили сделать подборку нескольких интересных фактов о знаменитости.

1. Дженнифер Лопес родилась и выросла в неблагополучном районе в Нью-Йорке – Бронксе. Ее отец работал программистом, а мать – воспитателем в детском саду.

2. Джей Ло в свое время получила прозвище La Guitarra"(с испанского – гитара), благодаря изгибам своей фигуры – широким бедрам и тонкой талии.

3. В начале своей карьеры Дженнифер Лопес танцевала у многих рэп-исполнителей, а также у Джанет Джексон и Марка Энтони.

4. Дженнифер Лопес – самая высокооплачиваемая латиноамериканская актриса в Голливуде. Она заработала 15 млн долларов за роль в фильме "Если свекровь – монстр" в 2005 году, после чего и получила такой статус.

ФОТО: MARIO ANZUONI/REUTERS

5. Лопес никогда не страховала свои ягодицы на миллион долларов. Этот слух активно распространялся в СМИ несколько лет назад. На шоу Джеймса Кордена певица четко дала понять, что это ложь.

6. Когда у певицы был роман с Паффом Дэдди, она попала в тюрьму. Рэпер тогда устроил перестрелку в ночном клубе, в результате чего были ранены три человека. Полиция задержала машину, в которой они скрылись с места преступления. Сразу после допроса Лопес отпустили, а Пафф Дэдди оказался в суде.

7. За свою кинокарьеру Лопес получила множество наград и номинаций. Но при этом она также получила 10 номинаций на антипремию "Золотая малина", в том числе как худшая актриса десятилетия.

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