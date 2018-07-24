«Бабуля уже не та»: поклонники не узнали 64-летнюю Лайму Вайкуле без фотошопа

Масштабы мероприятия были поистине впечатляющими: более 50 выступающих, более 10 000 зрителей. Яркое шоу привело публику в настоящий восторг. А те, кому не удалось приехать на фестиваль, следили за происходящим с помощью интернет-трансляций и снимков, которые появлялись в соцсетях.

Но одна из таких фотографий вызвала весьма неоднозначную реакцию пользователей Сети. Этим кадром в своем микроблоге поделился знаменитый комик Александр Ревва.

«Рандеву с обворожительной Лаймой!», - подписал снимок юморист.

A post shared by Ревва Александр (@arthurpirozhkov) on Jul 19, 2018 at 10:50am PDT

Многие комментаторы отметили, что на фотографии Лайма Вайкуле выглядит очень уставшей и постаревшей. Публикация вызвала шквал критических замечаний: «Очень неудачное фото, Лаймочка прям бабуля», «Артур, уберите это фото. Лайма - шикарная женщина. А это фото совсем неудачное и передаёт ее не в лучшем виде», «Бабуля уже не та», «Как же она постарела… время летит… годы идут…»

Такие изменения во внешности певицы для многих стали неожиданностью, ведь в своем микроблоге она делится совершенно другими кадрами.

A post shared by Лайма Вайкуле (@laima_vaikule_official) on Nov 27, 2017 at 3:56am PST

Пользователи Сети предположили, что знаменитость отлично владеет фотошопом, потому в свой Инстаграм выкладывает обработанные фотографии, тогда как Ревва практически не использует фильтры для своих снимков.

Но многие считают, что дело просто в неудачном ракурсе и плохом освещении.