«Бабуля уже не та»: поклонники не узнали 64-летнюю Лайму Вайкуле без фотошопа

На традиционный летний фестивале «Рандеву», организатором которого является Лайма Вайкуле, съехались многие российские звезды, пишет Fabiosa.
Масштабы мероприятия были поистине впечатляющими: более 50 выступающих, более 10 000 зрителей. Яркое шоу привело публику в настоящий восторг. А те, кому не удалось приехать на фестиваль, следили за происходящим с помощью интернет-трансляций и снимков, которые появлялись в соцсетях.
Но одна из таких фотографий вызвала весьма неоднозначную реакцию пользователей Сети. Этим кадром в своем микроблоге поделился знаменитый комик Александр Ревва.
«Рандеву с обворожительной Лаймой!», - подписал снимок юморист.
Многие комментаторы отметили, что на фотографии Лайма Вайкуле выглядит очень уставшей и постаревшей. Публикация вызвала шквал критических замечаний: «Очень неудачное фото, Лаймочка прям бабуля», «Артур, уберите это фото. Лайма - шикарная женщина. А это фото совсем неудачное и передаёт ее не в лучшем виде», «Бабуля уже не та», «Как же она постарела… время летит… годы идут…»
Такие изменения во внешности певицы для многих стали неожиданностью, ведь в своем микроблоге она делится совершенно другими кадрами.
Пользователи Сети предположили, что знаменитость отлично владеет фотошопом, потому в свой Инстаграм выкладывает обработанные фотографии, тогда как Ревва практически не использует фильтры для своих снимков.
Но многие считают, что дело просто в неудачном ракурсе и плохом освещении.