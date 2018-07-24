Знаменитая американская певица оконфузилась на своем концерте
24 июля 2018, 16:50
Со знаменитой американской певицей Тейлор Свифт произошел конфуз во время ее выступления на собственном концерте в Нью-Джерси, пишет Сегодня.
В то время, как она исполняла свою песню "You Call It What Want" Тейлор неудачно оттолкнула парня во время танца, поскользнулась и упала на сцене. Видео появилась в Twitter и уже успело стать вирусным.
Известно, что певица выступала на стадионе MetLife в Нью-Джерси со своей шоу-программой. Во время концерта шел проливной дождь, который, вполне возможно и стал причиной падения Свифт.
Тем не менее, Тейлор продолжила петь, не придавая небольшому конфузу никакого значения.
📹 | Taylor laughing off a small fall during CIWYW tonight #repTourMetlife (via @Ashzash) pic.twitter.com/XsniqpBDMI— Taylor Swift News (@TSwiftNZBU) July 23, 2018