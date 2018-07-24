Знаменитая американская певица оконфузилась на своем концерте

В то время, как она исполняла свою песню "You Call It What Want" Тейлор неудачно оттолкнула парня во время танца, поскользнулась и упала на сцене. Видео появилась в Twitter и уже успело стать вирусным.

Известно, что певица выступала на стадионе MetLife в Нью-Джерси со своей шоу-программой. Во время концерта шел проливной дождь, который, вполне возможно и стал причиной падения Свифт.

Тем не менее, Тейлор продолжила петь, не придавая небольшому конфузу никакого значения.