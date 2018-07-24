Многодетная мать Наталья Водянова восхитила фанатов стройной фигурой в бикини

Недавно 36-летняя Наталья Водянова вместе с мужем, 41-летним Антуаном Арно, и младшими детьми — четырехлетним Максимом и двухлетним Романом — отправилась в Италию, Портофино, пишет Сплетник.
Поездка приурочена к седьмой годовщине отношений пары, о чем сама модель написала в Instagram. 24 июля звезда опубликовала в микроблоге фотографию, на котором она позирует в купальнике и солнцезащитных очках, сделанную на отдыхе в Сен-Тропе.
«Любовь — это единство души, ума и тела. Проследите за очередностью... (Бриджит Бардо)»,— философски подписала кадр модель.
Поклонники восхитились стройной фигурой Водяновой и написали ей множество комплиментов: "Мне так нравится ваша естественность! Шикарная и несравненная красавица", "Пять детей, невероятно", "Наташа, у вас тело тонкое и звонкое, как у 18-летней не рожавшей девушки", "Время вам неподвластно, вы вся идеальная, как вообще это возможно, имея столько деток?".
Наташа не стала подробно расписывать свою программу тренировок, а лишь уточнила, что регулярно занимается пилатесом.