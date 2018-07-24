Не пришла на «Рандеву»: Пугачева проигнорировала фестиваль Вайкуле

В минувший уикенд на берегу Рижского залива в Латвии прошел музыкальный фестиваль Лаймы Вайкуле «Лайма. Рандеву. Юрмала», собравший под своими знаменами практически всех звезд эстрады СНГ.

В прошлом году одним из главных ньюсмейкеров мероприятия оказалась Алла Пугачева, таки решившая посетить «Рандеву» после резонансного неприезда на фестиваль в 2016-м, где среди прочих был и ее муж Максим Галкин.

Исходя из все этого, можно было предположить, что будет на «Рандеву» Пугачева и в 2018-м, однако подобные ожидания были признаны неоправданными еще весной, когда об отсутствии артистки на фестивале рассказала сама Вайкуле.

По признанию Лаймы, она специально не звала на мероприятие Аллу Борисовну, однако поинтересовалась ее планами на лето. Примадонна в ответ заявила, что будет на курорте лишь в августе, объяснив это заботой о детях — якобы самая теплая вода в Юрмале будет именно во время последнего месяца лета, а чета очень хочет, чтобы их малыши вдоволь накупались.

«У Аллы появилась альтернатива Юрмале — дом на Кипре, — добавила певица в интервью изданию «Дни.Ру». — Хотя зря они хотят туда мотаться: там бывают холодные ветра, которые отравляют все на свете. Из-за них, может, быстрее доберутся до Рижского взморья. Но я буду их ждать!».