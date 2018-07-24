Не пришла на «Рандеву»: Пугачева проигнорировала фестиваль Вайкуле

Народная артистка СССР Алла Пугачева проигнорировала фестиваль Лаймы Вайкуле «Рандеву», прошедший в минувший уикенд в Юрмале. Как ранее рассказывала сама латвийка, подобное решение Примадонна приняла во многом из-за детей, пишет Газета.ru.
В минувший уикенд на берегу Рижского залива в Латвии прошел музыкальный фестиваль Лаймы Вайкуле «Лайма. Рандеву. Юрмала», собравший под своими знаменами практически всех звезд эстрады СНГ.
В прошлом году одним из главных ньюсмейкеров мероприятия оказалась Алла Пугачева, таки решившая посетить «Рандеву» после резонансного неприезда на фестиваль в 2016-м, где среди прочих был и ее муж Максим Галкин.
Исходя из все этого, можно было предположить, что будет на «Рандеву» Пугачева и в 2018-м, однако подобные ожидания были признаны неоправданными еще весной, когда об отсутствии артистки на фестивале рассказала сама Вайкуле.
По признанию Лаймы, она специально не звала на мероприятие Аллу Борисовну, однако поинтересовалась ее планами на лето. Примадонна в ответ заявила, что будет на курорте лишь в августе, объяснив это заботой о детях — якобы самая теплая вода в Юрмале будет именно во время последнего месяца лета, а чета очень хочет, чтобы их малыши вдоволь накупались.
«У Аллы появилась альтернатива Юрмале — дом на Кипре, — добавила певица в интервью изданию «Дни.Ру». — Хотя зря они хотят туда мотаться: там бывают холодные ветра, которые отравляют все на свете. Из-за них, может, быстрее доберутся до Рижского взморья. Но я буду их ждать!».
Впрочем, даже в отсутствие Пугачевой гостям фестиваля было на что посмотреть. Так, к примеру, зрители были поражены неожиданной коллаборацией Вайкуле и Андрея Макаревича, исполнивших знаменитые «Изменчивый мир» и «Три окна». Общаясь позднее с представители СМИ, лидер «Машины времени» выразил слова восхищения Вайкуле, назвав ту «утонченной» и «всегда фирменной».