Вдова Джона Леннона боится за свою жизнь

Марк Дэвид Чепмен был арестован сразу после убийства Джона Леннона в 1980 году. Суд приговорил мужчину к пожизненному заключению с правом подать прошение об условно-досрочном освобождении через 20 лет. И этим правом Чепмен неоднократно воспользовался — в этом году он подал прошение о помиловании в десятый раз.

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Убийца легендарного музыканта утверждает, что стал религиозным и раскаялся в совершённом преступлении:

«В то время я не думал ни о ком, кроме себя. Но теперь я понимаю, сколько людей я затронул. Я сожалению, что причинил так много боли. Я сожалею, что был таким идиотом и выбрал неправильный путь к славе».

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Слова Чепмена не убеждают ни комиссию по УДО, ни вдову Джона Леннона Йоко Оно. Каждый раз, когда преступник подаёт прошение о помиловании, художница обращается к комиссии с просьбой не выпускать убийцу мужа. Йоко Оно убеждена, что Чепмен по-прежнему представляет опасность для окружающих, и в первую очередь — для детей Джона Леннона и для неё самой.