Мила Кунис рассказала о болезненном расставании с Калкиным и неудачном свидании вслепую с Катчером

В интервью знаменитость рассказала, как познакомилась с Эштоном. Будущие супруги стали общаться после съемок "Шоу 70-х". Несмотря на то что их персонажи встречались, в жизни Кунис и Катчер были просто друзьями, но уже тогда актер уделял ей особое внимание.

«Он делал мою домашнюю работу. Без какого-либо сексуального подтекста», — рассказала Кунис, отметив, что позже каждый из них закрутил серьезные романы.

Актриса стала встречаться с Маколеем Калкином в 2002 году. Катчер же влюбился в Деми Мур, на которой женился спустя год отношений. Но все эти романы подошли к концу. Разрыв восьмилетних отношений с Калкиным для актрисы стал настоящим ударом:

«Я буду первой, кто это признает, но мне было ужасно плохо. Я долго не могла прийти в себя. Когда мы встречались, он был невероятно популярен. Я могла выйти с ним на улицу, фанатки тут же окружали его и просто орали, когда они его видели! Они не знали, как реагировать».

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В начале 2012 года в прессе активно муссировались слухи о романе Кунис и Катчера. Но на самом деле актер начал общаться со своей будущей женой просто потому, что хотел познакомить ее с одним парнем (не уточняется, с каким). Актер устроил им свидание вслепую, но молодой человек не пришел, а Мила и Эштон так и продолжили общаться.

«Он отходил от развода очень долго. Я думаю, что об этом есть много неправильных представлений, поскольку он не любит подробно рассказывать о своей личной жизни. Он не пойдет говорить что-то кому-то. Он считает, что слухи должны оставаться слухами. Но люди в них верят. В общем, на основе этих слухов у людей сложилось странное впечатление о том, кем он на тот момент был», — сказала актриса. Однако Кунис отметила, что она не верила в то, что Эштон изменял, потому что она знала, кто он на самом деле:

«Мы начали строить отношения, будучи абсолютно честными друг с другом. Мы знали все ошибки, которые каждый из нас допустил. Мы знали, кто мы. Мы знали все. Мы приняли друг друга такими, какие мы есть».

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