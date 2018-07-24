Личные вещи умершего голливудского актера уйдут с молотка

Отметим, что торги на аукционе с названием "Создавая сцену: Коллекция Марши и Робина Уильямса" пройдут 4 октября 2018 года в Нью-Йорке.

В коллекцию вошли шесть предметов, собранных семьей на протяжении всей жизни. Поклонники актера смогут приобрести как личные вещи, так и предметы со съемок в фильмах.

Среди вещей актера у Sotheby's оказались наручные часы, мантия Гриффиндора из фильма о Гарри Поттере, издание пьесы Сэмюэля Беккета "В ожидании Годо". Продадут даже табличку о присуждении Уильямсу звезды на Аллее славы в Голливуде.