Личные вещи умершего голливудского актера уйдут с молотка
24 июля 2018, 15:10
Аукционный дом Sotheby's продаст несколько личных предметов актера Робина Уильямса, который повесился на ремне в своей спальне в 2014 году, и его супруги, пишет Сегодня.
Отметим, что торги на аукционе с названием "Создавая сцену: Коллекция Марши и Робина Уильямса" пройдут 4 октября 2018 года в Нью-Йорке.
В коллекцию вошли шесть предметов, собранных семьей на протяжении всей жизни. Поклонники актера смогут приобрести как личные вещи, так и предметы со съемок в фильмах.
Среди вещей актера у Sotheby's оказались наручные часы, мантия Гриффиндора из фильма о Гарри Поттере, издание пьесы Сэмюэля Беккета "В ожидании Годо". Продадут даже табличку о присуждении Уильямсу звезды на Аллее славы в Голливуде.
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