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Личные вещи умершего голливудского актера уйдут с молотка

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FILE - In this May 15, 2013 file photo, Robin Williams attends the CBS Upfront in New York. A new documentary on Williams tells the late comedian's story mostly using his voice. The documentary, which includes interviews with David Letterman and Billy Crystal, premiered Monday, July 16, 2018, on HBO and is available on its streaming service, HBO Now. (Photo by Charles Sykes/Invision/AP, File)

ФОТО: Charles Sykes / AP

Аукционный дом Sotheby's продаст несколько личных предметов актера Робина Уильямса, который повесился на ремне в своей спальне в 2014 году, и его супруги, пишет Сегодня.

Отметим, что торги на аукционе с названием "Создавая сцену: Коллекция Марши и Робина Уильямса" пройдут 4 октября 2018 года в Нью-Йорке.

В коллекцию вошли шесть предметов, собранных семьей на протяжении всей жизни. Поклонники актера смогут приобрести как личные вещи, так и предметы со съемок в фильмах.

Среди вещей актера у Sotheby's оказались наручные часы, мантия Гриффиндора из фильма о Гарри Поттере, издание пьесы Сэмюэля Беккета "В ожидании Годо". Продадут даже табличку о присуждении Уильямсу звезды на Аллее славы в Голливуде.

Фото смотрите ЗДЕСЬ!

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