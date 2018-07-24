Помешанная на пластике «русская Анджелина Джоли» стала похожа на Майкла Джексона

Российская танцовщица Эсмер Омерова неоднократно ложилась под нож пластических хирургов...

A post shared by Esmer Omerova (@esmerik8) on Jul 24, 2018 at 2:12am PDT

В погоне за идеальной внешностью она перенесла три ринопластики, кроме того, ей четыре раза увеличивали губы, а также "вытачивали" скулы и подбородок.

Если раньше Эсмер называли "русской Анджелиной Джоли", то сейчас, по мнению её поклонников, она больше похожа на Майкла Джексона.

A post shared by Esmer Omerova (@esmerik8) on Jun 20, 2018 at 5:44pm PDT

Она так часто делает пластические процедуры, что поклонники уже и забыли, какой она была до "тюнинга".

A post shared by Esmer Omerova (@esmerik8) on Jun 4, 2018 at 6:53am PDT

«Как вы можете так разрушать своё тело? Абсолютный страх! Включите ей мозг кто-нибудь!», - пишут поклонники.

A post shared by Esmer Omerova (@esmerik8) on Apr 23, 2018 at 4:12am PDT

В прошлом она — чемпионка России по аргентинскому танго, чемпионка мира 2012 года и чемпионка Европы в категории Tango Escenario.

A post shared by Esmer Omerova (@esmerik8) on Nov 4, 2017 at 5:55am PDT

А сейчас, судя по всему, девушка сама уже запуталась, на кого хочет быть похожей.