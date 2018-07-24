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  • Помешанная на пластике «русская Анджелина Джоли» стала похожа на Майкла Джексона

Помешанная на пластике «русская Анджелина Джоли» стала похожа на Майкла Джексона

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ФОТО: Скриншот с Instagram

В погоне за идеальными чертами лица бывшая супруга болгарского игрока РФПЛ Благоя Георгиева всё больше становится похожа на жертву пластической хирургии, пишет Лайф.

Российская танцовщица Эсмер Омерова неоднократно ложилась под нож пластических хирургов...

 

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В погоне за идеальной внешностью она перенесла три ринопластики, кроме того, ей четыре раза увеличивали губы, а также "вытачивали" скулы и подбородок.

Если раньше Эсмер называли "русской Анджелиной Джоли", то сейчас, по мнению её поклонников, она больше похожа на Майкла Джексона.

 

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Она так часто делает пластические процедуры, что поклонники уже и забыли, какой она была до "тюнинга".

 

A post shared by Esmer Omerova (@esmerik8) on

«Как вы можете так разрушать своё тело? Абсолютный страх! Включите ей мозг кто-нибудь!», - пишут поклонники.

 

A post shared by Esmer Omerova (@esmerik8) on

В прошлом она — чемпионка России по аргентинскому танго, чемпионка мира 2012 года и чемпионка Европы в категории Tango Escenario.

 

A post shared by Esmer Omerova (@esmerik8) on

А сейчас, судя по всему, девушка сама уже запуталась, на кого хочет быть похожей. 

 

A post shared by Esmer Omerova (@esmerik8) on

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