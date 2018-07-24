Вт, 24.07.2018
Галерея: в финальный день Õllesummer гости раскрепостились до безумия! СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Здоровье
Барбос
Ваш дом
Прогноз
  • Limon
  • Звезды
  • Голливудский актер удивил одичалым видом

Голливудский актер удивил одичалым видом

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

EXCLUSIVE: Russell Crowe touches down in Sydney with his family, then says goodbye to his children as they go their seperate ways. 14 Jul 2018 Pictured: Russell Crowe. Photo credit: MEGA TheMegaAgency.com +1 888 505 6342

ФОТО: JSSYD / MEGA

Знаменитый американский актер Рассел Кроу выложил в Сеть необычное видео. Кадры не на шутку перепугали поклонников артиста, пишет Лайф.

Ролик был опубликован на личной странице Кроу в социальной сети Instagram. "Актер готовится", – подписал видео он.

Судя по всему, артист показал процесс подготовки к съемкам фильма. Кроу был хорошо загримирован: некоторые поклонники его просто не узнали. Фанаты отметили, что он одичал и стал похож на бомжа или бродягу.

Примечательно, что артист достаточно давно отрастил бороду. Тем не менее к такому внешнему виду привыкли еще не все. Ролик посмотрели более 200 тысяч раз.

Видео смотри ЗДЕСЬ!

Читать также

Актуально

НАВЕРХ