Голливудский актер удивил одичалым видом

Ролик был опубликован на личной странице Кроу в социальной сети Instagram. "Актер готовится", – подписал видео он.

Судя по всему, артист показал процесс подготовки к съемкам фильма. Кроу был хорошо загримирован: некоторые поклонники его просто не узнали. Фанаты отметили, что он одичал и стал похож на бомжа или бродягу.

Примечательно, что артист достаточно давно отрастил бороду. Тем не менее к такому внешнему виду привыкли еще не все. Ролик посмотрели более 200 тысяч раз.