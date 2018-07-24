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  • Это фиаско. Студентка показала грабителю то, что заставило его бежать в страхе

Это фиаско. Студентка показала грабителю то, что заставило его бежать в страхе

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ФОТО: Скриншот видео

23-летняя девушка дала отпор вооруженному разбойнику на одной из жилых улиц в районе Реканто-дас-Имас, Бразилия.

На ролике с камер видеонаблюдения видно, как за угол заезжает белый автомобиль Renault Sandero. Предположительно, из него выбегает парень, держа руку на поясе, и набрасывается на студентку Лоррану Брагу. Он требовал, чтобы девушка отдала ему свой телефон. Но та отказалась, и грабитель стал угрожать ей оружием, пишет Daily Mail.

Ситуация обострилась до предела, но тут произошёл неожиданный поворот. Лоррана дала грабителю отпор. Она нанесла ему несколько эффектных ударов и даже погналась за преступником, когда тот опешил и решил сбежать. Дело в том, что девушка уже 18 месяцев занимается Morganti Jiu-Jitso — борьбой, которая представляет собой смесь джиу-джитсу, карате и дзюдо. Её не испугал даже пистолет, потому что она подумала, что он игрушечный. Кроме того, Лоррану уже пытались ограбить, и в этот раз девушка решила сопротивляться.

«Это было похоже на пластиковую игрушку <...>. Я не хотела драться. Но в прошлый раз я ничего не сделала, и мне не хотелось оказаться в том же положении снова», - признает Лоррана. 

По словам майора полиции Микелло Буэно, этот поступок был храбрым, но слишком рискованным. Студентке очень повезло, что она осталась жива.

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