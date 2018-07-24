Это фиаско. Студентка показала грабителю то, что заставило его бежать в страхе

На ролике с камер видеонаблюдения видно, как за угол заезжает белый автомобиль Renault Sandero. Предположительно, из него выбегает парень, держа руку на поясе, и набрасывается на студентку Лоррану Брагу. Он требовал, чтобы девушка отдала ему свой телефон. Но та отказалась, и грабитель стал угрожать ей оружием, пишет Daily Mail.

Ситуация обострилась до предела, но тут произошёл неожиданный поворот. Лоррана дала грабителю отпор. Она нанесла ему несколько эффектных ударов и даже погналась за преступником, когда тот опешил и решил сбежать. Дело в том, что девушка уже 18 месяцев занимается Morganti Jiu-Jitso — борьбой, которая представляет собой смесь джиу-джитсу, карате и дзюдо. Её не испугал даже пистолет, потому что она подумала, что он игрушечный. Кроме того, Лоррану уже пытались ограбить, и в этот раз девушка решила сопротивляться.

«Это было похоже на пластиковую игрушку <...>. Я не хотела драться. Но в прошлый раз я ничего не сделала, и мне не хотелось оказаться в том же положении снова», - признает Лоррана.