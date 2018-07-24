Врачи запрещали: Виторган раскрыл тайну рождения дочери

Эммануил Гедеонович, как отдыхается?

Моя жена Иришка – коренная юрмальчанка. Она не может без этого песка, без этих сосен, без этого моря, поэтому раза три-четыре в год обязательно здесь бываем. А лет семь назад приобрели дом (писали, что у пары здесь была квартира в многоэтажке, но потом Ирина Млодик смогла доказать принадлежность участка земли себе и, получив его бесплатно, за два года построила двухэтажный дом за 500 тысяч евро на улице Театра. – Прим. ред.) В этот раз за время пребывания в Латвии смог вырваться на несколько дней на Украину – был в Киеве, Одессе. И встретили меня, признаюсь, замечательно! Там царят тишина и спокойствие, люди очень приветливые, поэтому чувствовал себя как дома.

Знаю, что Ваша невестка Ксения Собчак с сыном Платоном иногда у Вас гостят. Кстати, не обидно, что теперь про Вас часто говорят "свекор Собчак"?

Я благодарен всем этим людям, которое то и дело напоминают, что у меня есть невестка (смеется). Понимаю интерес публики к этой прекрасной молодой женщине. И удовлетворен тем вниманием, которое мне в связи с таким родством оказывает пресса. Надеюсь, что мой сын Максим тоже удовлетворен. Тем более что с ее семьей я знаком очень давно – с той поры, когда моя невестка была еще маленькой-маленькой девочкой.

Как часто видите внука Платона, которому в ноябре исполнится два года?

К сожалению, не так часто, как хотелось бы. Особенно сейчас, когда у нас с Ирой появился свой ребенок – нашей дочке Этель уже пять месяцев (родилась она 26 февраля 2018 года. – Прим. ред.). Уникальная девочка. Мы ей так благодарны за появление на этот свет! Так что я призываю людей самого разного возраста рожать. Будущее должно быть обязательно!

Вам 78 лет. Вашей супруге – 65. А долго думали над тем, чтобы в столь серьезном возрасте снова стать родителями?