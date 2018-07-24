Вт, 24.07.2018
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  • Известного рэпера уличили в плагиате

Известного рэпера уличили в плагиате

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Элджей

ФОТО: Скриншот с Instagram

Новосибирский музыкальный дуэт WOW заявил, что известный рэпер Элджей использовал их музыку для своей новой композиции 1love, пишет Супер.

В конце прошлого лета участник новосибирского коллектива WOW Данил Таран обратился к другу Элджея с просьбой показать демо-версию их песни My love say no Элджею.

Дуэт WOW рассчитывал исполнить этот трек вместе с исполнителем хитов «Розовое вино» и «Минимал». Кравченко попросил прислать композицию, а спустя какое-то время написал Данилу, что «Лехе не до фитов».

Спустя почти год Элджей презентовал свой новый трек «1love», который очень похож на демо-версию, отправленную Данилом Тараном год назад. Вот как в коллективе отреагировали на новый сингл хитмейкера: 

— С одной стороны, мы не можем понять, как такое произошло. Если Лёше «не до фитов», а потом он выпускает трек с практически идентичным названием на этот же бит. Ситуация некрасивая, но не хотелось бы делать преждевременных выводов. С другой стороны, мы не имеем претензий к Алексею в плане материала и даже отчасти рады, что смогли вдохновить его своей демкой, — заявил Данил Таран SUPER.

Представители Элджея комментировать ситуацию отказались.

 

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