Известного рэпера уличили в плагиате

Новосибирский музыкальный дуэт WOW заявил, что известный рэпер Элджей использовал их музыку для своей новой композиции 1love, пишет Супер.
В конце прошлого лета участник новосибирского коллектива WOW Данил Таран обратился к другу Элджея с просьбой показать демо-версию их песни My love say no Элджею.
Дуэт WOW рассчитывал исполнить этот трек вместе с исполнителем хитов «Розовое вино» и «Минимал». Кравченко попросил прислать композицию, а спустя какое-то время написал Данилу, что «Лехе не до фитов».
Спустя почти год Элджей презентовал свой новый трек «1love», который очень похож на демо-версию, отправленную Данилом Тараном год назад. Вот как в коллективе отреагировали на новый сингл хитмейкера:
— С одной стороны, мы не можем понять, как такое произошло. Если Лёше «не до фитов», а потом он выпускает трек с практически идентичным названием на этот же бит. Ситуация некрасивая, но не хотелось бы делать преждевременных выводов. С другой стороны, мы не имеем претензий к Алексею в плане материала и даже отчасти рады, что смогли вдохновить его своей демкой, — заявил Данил Таран SUPER.
Представители Элджея комментировать ситуацию отказались.