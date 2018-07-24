Известного рэпера уличили в плагиате

Спустя почти год Элджей презентовал свой новый трек «1love», который очень похож на демо-версию, отправленную Данилом Тараном год назад. Вот как в коллективе отреагировали на новый сингл хитмейкера:

— С одной стороны, мы не можем понять, как такое произошло. Если Лёше «не до фитов», а потом он выпускает трек с практически идентичным названием на этот же бит. Ситуация некрасивая, но не хотелось бы делать преждевременных выводов. С другой стороны, мы не имеем претензий к Алексею в плане материала и даже отчасти рады, что смогли вдохновить его своей демкой, — заявил Данил Таран SUPER.