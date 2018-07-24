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Ольга Бузова: «Это мой последний шанс выйти замуж»

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Ольга Бузова

ФОТО: Скриншот с Instagram

Совсем скоро на телеэкраны выйдет самое ожидаемое шоу года — "Замуж за Бузову". В Сети уже появился первый трейлер, в котором главная героиня немного рассказала о своих ожиданиях, пишет Лайф.

"Я хочу мужской ласки, заботы, внимания. Хочу безумства, хочу огня, хочу страсти", — поделилась Ольга Бузова.

Кроме того, теледива сообщила о правилах пребывания на её проекте. Каждую неделю будет выбывать один участник. Также претенденты будут проходить искушение деньгами и известностью.

"Что проверяет людей? Деньги, слава. Вот эти два фактора будут в проекте. Человек очень раскрывается, когда перед ним встаёт выбор", — считает российская телеведущая.

Героиня реалити-шоу не скрывает, что надеется там найти свою любовь. Она считает, что это её последний шанс выйти замуж.

"Мне кажется, что если я на этом шоу не встречу мужчину, то я никогда не выйду замуж", — заявила Бузова.

За сердце Ольги будут биться 15 участников. Все они разного возраста и материального статуса — от айтишника до миллионера. Среди претендентов на сердце Бузовой были замечены миллионер Евгений Назаров и владелец фирмы по производству сыра Денис Лебедев.

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