Маслякова втянули в новый грязный скандал

После смерти Джуна оставила в наследство четырехэтажный особняк и трехкомнатную квартиру в центре Москвы. Однако единственный наследник – сын Вахтанг – умер несколько лет назад, поэтому теперь за имущество ведьмы борются дальние родственники. Тут стоит отметить, что особняк Джуны отошел обратно столичным властям, у которых она и арендовала его на протяжении многих лет.

Говорят, теперь у дома Джуны появился новый собственник. Об этом рассказал близкий друг целительницы Валерий Камшилов. "На днях пришли документы о том, что первые три этажа дома переходят в распоряжение организации "ММЦ Планета КВН". Начал наводить справки, выяснил, владелец компании – ведущий Александр Масляков. Точно не знаю, зачем ему это надо, но предположу, что для статуса", – цитирует приятеля Джуны Starhit.

Камшилов рассказал, что Масляков пытается реконструировать здание. "Он переделывает его в ресторан!" – сообщил друг Джуны. Интересно, что в находящиеся рядом организации не обрадовались ремонтным работам и якобы уже подали на Маслякова в суд.

Не все чисто и с квартирой Джуны. Появилась информация, что недавно из нее вынесли вещи экстрасенса и будто бы снова не обошлось без личности Александра Маслякова. Примечательно, что, по словам Камшилова, до сих пор точно неизвестно, кто является собственником апартаментов Джуны.

"Идет судебное разбирательство между дальними родственниками. Но кто-то посмел проникнуть в квартиру и вывести все вещи", – пожаловался мужчина. Он рассказал со слов соседей, что некие люди стали вывозить мебель и всю аппаратуру Джуны. На расспросы они почти отвечали. Тем не менее, удивленные соседи кое-что выяснили.