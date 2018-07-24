Кумира молодежи рэпера Tekashi69 избили и похитили в США

Злоумышленники атаковали 22-летнего музыканта, когда он рано утром возвращался со съемок клипа. Путь автомобилю рэпера преградила другая машина, из которой выбежали вооруженные грабители. Они вытащили 6ix9ine из его машины и избили его до потери со знания.

В себя музыкант пришел только в автомобиле похитителей. Они пригрозили, что убьют рэпера, если он не отдаст им драгоценности и деньги. Вместе они отправили домой к Эрнандесу. Там преступники забрали драгоценности на 750 тыс. долларов и около 20 тыс. наличными. При этом в доме находились девушка и дочь рэпера, однако они не пострадали, передает НТВ.

После ограбления злоумышленники уехали вместе с рэпером. В какой-то момент ему удалось открыть заднюю дверь и выскочить из машины, а потом скрыться.