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Кумира молодежи рэпера Tekashi69 избили и похитили в США

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Tekashi69

ФОТО: Scanpix

В Нью-Йорке выясняют обстоятельства нападения на рэпера Даниэля Эрнандеса, более известного как 6ix9ine и Tekashi69.

Злоумышленники атаковали 22-летнего музыканта, когда он рано утром возвращался со съемок клипа. Путь автомобилю рэпера преградила другая машина, из которой выбежали вооруженные грабители. Они вытащили 6ix9ine из его машины и избили его до потери со знания.

В себя музыкант пришел только в автомобиле похитителей. Они пригрозили, что убьют рэпера, если он не отдаст им драгоценности и деньги. Вместе они отправили домой к Эрнандесу. Там преступники забрали драгоценности на 750 тыс. долларов и около 20 тыс. наличными. При этом в доме находились девушка и дочь рэпера, однако они не пострадали, передает НТВ.

После ограбления злоумышленники уехали вместе с рэпером. В какой-то момент ему удалось открыть заднюю дверь и выскочить из машины, а потом скрыться.

Как сообщает TMZ, сейчас пострадавший музыкант находится в больнице. Напавших на него злоумышленников ищет полиция.

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