Вт, 24.07.2018
Галерея: знаменитые красавицы посетили праздник шампанского на одной из самых популярных террас Таллинна СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Здоровье
Барбос
Ваш дом
Прогноз
  • Limon
  • Звезды
  • Воу... Развратные фото Шараповой утекли в Сеть

Воу... Развратные фото Шараповой утекли в Сеть

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: Vida Press

Интимные снимки теннисистки Марии Шараповой с отдыха стали достоянием общественности. Папарацци застукали и сфотографировали спортсменку вместе с бойфрендом – бизнесменом Алексом Гилксом.

Экс-первая ракетка мира после вылета с Уимблдона восстанавливает силы в Италии. Шарапова нежится под лучами жаркого солнца вместе с возлюбленным.

ФОТО: Vida Press

Репортеры сняли парочку в довольно пикантных позах. На фото Мария в черном раздельном купальнике и шляпке лежит то с телефоном, то с бокалом белого вина в руке, а в это время мужчина проявляет знаки внимания. Гилкс трогает Шарапову за ягодицы и целует теннисистку.

Судя по снимкам, пара выглядит очень счастливой и беззаботной. Хочется надеяться, что отдых пойдет на пользу Марии и в следующих турнирах она порадует болельщиков.

ФОТО: Vida Press

Отметим, что в планах Шараповой был турнир в американском Сан-Хосе, который начнется 30 июля. Однако недавно россиянка приняла решение отложить возвращение на корт.

ФОТО: Vida Press

Читать также

Актуально

НАВЕРХ