Воу... Развратные фото Шараповой утекли в Сеть

Экс-первая ракетка мира после вылета с Уимблдона восстанавливает силы в Италии. Шарапова нежится под лучами жаркого солнца вместе с возлюбленным.

ФОТО: Vida Press

Репортеры сняли парочку в довольно пикантных позах. На фото Мария в черном раздельном купальнике и шляпке лежит то с телефоном, то с бокалом белого вина в руке, а в это время мужчина проявляет знаки внимания. Гилкс трогает Шарапову за ягодицы и целует теннисистку.

Судя по снимкам, пара выглядит очень счастливой и беззаботной. Хочется надеяться, что отдых пойдет на пользу Марии и в следующих турнирах она порадует болельщиков.

ФОТО: Vida Press

Отметим, что в планах Шараповой был турнир в американском Сан-Хосе, который начнется 30 июля. Однако недавно россиянка приняла решение отложить возвращение на корт.