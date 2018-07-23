Егор Дружинин вернулся в шоу «ТАНЦЫ»

Экс-наставник шоу «ТАНЦЫ» на канале ТНТ Егор Дружинин вновь присоединится к членам жюри в новом сезоне. Он будет работать в проекте вместе с двумя другими наставниками, Мигелем и Татьяной Денисовой, пишет СтарХит.
Пятый сезон стартует на канале в конце августа. Кастинги в телешоу проходят этим летом по всей стране. В пресс-службе ТНТ подтвердили эту информацию.
«Возвращение Егора Дружинина в «ТАНЦЫ» — это большое событие для канала, — сообщил генеральный продюсер ТНТ Вячеслав Дусмухаметов. — Впервые в истории проекта за судейским столом будет сразу три наставника. Уверен, что зрителям будет интересно наблюдать за этим хореографическим треугольником. Такого сезона шоу «ТАНЦЫ» еще никогда не было».
Напомним, что Егор Дружинин внезапно покинул проект перед стартом четвертого сезона. Команде шоу пришлось быстро искать ему замену. Татьяна Денисова — основатель коллектива JD Ballet в Германии. У нее был богатый опыт работы в шоу талантов на телевидении в качестве постановщика и креативного продюсера.
В свою очередь, Дружинин был недоволен правилами проекта «ТАНЦЫ». В финале победителя шоу выбирали зрители, которые, порой, были не настолько осведомлены относительно реальных талантов того или иного участника передачи.
«Я устал. Каждый новый сезон я давал себе обещание не переживать так за своих участников. Но не получается. Азарт и эмоции раздирают на части. И в конце каждого сезона я чувствую себя опустошенным и выжатым, как лимон. Приходится тратить какое-то время на восстановление. А его нет. Ситуация соревнования явно не для меня. Не могу бесстрастно принимать решения по уходу участников, когда с ними работаю. К каждому привыкаешь и прикипаешь. Мое решение, как ни объясняй, — удар для них. Не хочу больше их ранить. Не хочу ранить себя», — говорил тогда Дружинин.