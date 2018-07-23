Егор Дружинин вернулся в шоу «ТАНЦЫ»

Пятый сезон стартует на канале в конце августа. Кастинги в телешоу проходят этим летом по всей стране. В пресс-службе ТНТ подтвердили эту информацию.

«Возвращение Егора Дружинина в «ТАНЦЫ» — это большое событие для канала, — сообщил генеральный продюсер ТНТ Вячеслав Дусмухаметов. — Впервые в истории проекта за судейским столом будет сразу три наставника. Уверен, что зрителям будет интересно наблюдать за этим хореографическим треугольником. Такого сезона шоу «ТАНЦЫ» еще никогда не было».

Напомним, что Егор Дружинин внезапно покинул проект перед стартом четвертого сезона. Команде шоу пришлось быстро искать ему замену. Татьяна Денисова — основатель коллектива JD Ballet в Германии. У нее был богатый опыт работы в шоу талантов на телевидении в качестве постановщика и креативного продюсера.

A post shared by Егор Дружинин (@egordruzhininofficial) on Dec 24, 2016 at 1:07pm PST

В свою очередь, Дружинин был недоволен правилами проекта «ТАНЦЫ». В финале победителя шоу выбирали зрители, которые, порой, были не настолько осведомлены относительно реальных талантов того или иного участника передачи.