Девять правил этикета, которые помогут получить работу

Тщательно следовать правилам делового этикета стоит, когда вы ищете работу или отправляетесь на собеседование. Не сомневайтесь — хорошие манеры принесут пользу вашей карьере.

Специалисты HeadHunter подобрали девять советов для соискателей.

Деловая переписка

Составляя сопроводительное письмо к резюме, не забывайте о формулах вежливости: "Добрый день, Ирина", "Уважаемый Иван Сергеевич!", "Хорошего дня!", "С уважением" и т.д. Не стоит изобретать слишком витиеватых приветствий и пожеланий, лучше ограничиться традиционными вариантами. Отвечать на электронные письма следует в течение одного (максимум двух) рабочего дня.

В офисе компании

Придя на собеседование, будьте вежливы со всеми в здании офиса, а не только с потенциальным начальником или HR-менеджером.

Внешний вид

Перед собеседованием стоит поинтересоваться у приглашающего вас человека, какой стиль одежды уместен. А чтобы точно не прогадать, оденьтесь в стиле casual или smart casual, то есть полуофициально. Ваш внешний вид должен быть опрятным: прическа и руки в порядке по умолчанию, равно как и свежее дыхание.

Жесты

Следите за тем, чтобы ваши жесты не были скованными, "закрытыми". Постарайтесь не барабанить пальцами по столу, не теребить в руках предметы — одним словом, воздержитесь также от нервных жестов. Можно сцепить руки в замок (но не судорожно) либо положить их на стол или на колени, чтобы жест выглядел естественно.

Отключите звук мобильного телефона

Если во время собеседования соискатель то и дело поглядывает на экран смартфона, создается впечатление, что ему не интересен ни ход беседы, ни ее результаты. Прерывать собеседование из-за личного звонка — яркий пример несоблюдения делового этикета. В исключительных случаях, если по каким-то причинам очень нужно ответить на звонок, извинитесь, поясните, что это чрезвычайно важно, и выйдите для короткого разговора за дверь. Вернувшись, еще раз принесите свои извинения и по возможности коротко объясните ситуацию.

Не перебивайте

Сначала выслушайте вопрос — потом отвечайте. Не пытайтесь задавать тон в общении. Беседу ведет работодатель, соискатель — участник активный, но ведомый. Это не значит, что вы не можете выступить с инициативой и рассказать о важном эпизоде своей карьеры, но нужно дождаться паузы и объяснить, чем именно этот эпизод показательный.

Отвечайте на вопросы по сути

Не перегружайте собеседника подробностями. Не отвлекайте внимание деталями, не имеющими отношения к делу. Стройте ответы на вопросы, опираясь на факты, а не на эмоции.

Будьте спокойны и уверенны

Заботы, тревоги оставьте за пределами компании. Чтобы получить работу, вам нужно произвести впечатление человека оптимистичного и уверенного в себе.

В ходе разговора будьте максимально вежливы, фамильярность совершенно недопустима

А вот продемонстрировать хорошее чувство юмора будет вполне уместно. Прощаясь, еще раз повторите, что очень рады знакомству. Уточните, можете ли вы через какое-то время позвонить и поинтересоваться развитием ситуации, если рекрутер не предложит иной план действий.