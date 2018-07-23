30-летняя модель эротического жанра из Великобритании Джемма Люси любит демонстрировать свое обнаженное тело… И ведь ей есть, что показать! Пышный бюст, упругие ягодицы, всегда загорелое и подтянутое тело и, конечно же, десятки татуировок, которыми модель покрыта буквально с макушки до пят. В этот раз Джемма приняла участие в яркой фотосессии и у бассейна, во время которой на девушке был ярко-розовый купальник. Смотри фото!