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Если вы едите острую пищу, то проживете дольше! Вот почему!

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ФОТО: Piotr Marcinski / PantherMedia / Piotr Marcinski

Группа ученых из Медицинской школы Лернера при Университете Вермонта (США) провела исследование. Его результаты показали: если умеренно, но регулярно есть некоторые сорта перца-чили или острого перца, то риск сердечного приступа и сердечных заболеваний в целом уменьшается на 14%, пишет Televisa.

Это не первое подобное исследование. В 2015 году Центр медицинских наук Пекинского университета опубликовал в Британском медицинском журнале результаты исследования. Выяснилось, что существует связь между продолжительностью жизни и тем, что человек ест острый перец, передает Lifter.

ФОТО: Sebnem Koken / PantherMedia / Sebnem Koken

Принято полагать, что острая пища полезна при лечении разных заболеваний. Теперь эта мысль подтверждается результатами работы ранее упомянутых американских экспертов. В их исследовании приняли участие 16 000 человек. Работа велась в течение 23 лет.

Однако ученые не смогли точно узнать, почему острый перец положительно влияет на работу сердечно-сосудистой системы.

ФОТО: Dmitriy Shironosov / PantherMedia / Dmitriy Shironosov

Эксперты полагают, что дело в капсаицине – веществе, которое содержится в остром перце. Оно обладает антимикробными свойствами и улучшает микрофлору кишечника. Это, в свою очередь, предотвращает ожирение, выводит токсины из организма и улучшает кровообращение в сосудах.

Так что запасайтесь острым перцем, но помните: любой продукт полезен в умеренном количестве!

А вы любите острый перец? Какие блюда вы из него готовите? Напишите в комментариях.

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