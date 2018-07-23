Если вы едите острую пищу, то проживете дольше! Вот почему!

Это не первое подобное исследование. В 2015 году Центр медицинских наук Пекинского университета опубликовал в Британском медицинском журнале результаты исследования. Выяснилось, что существует связь между продолжительностью жизни и тем, что человек ест острый перец, передает Lifter.

ФОТО: Sebnem Koken / PantherMedia / Sebnem Koken

Принято полагать, что острая пища полезна при лечении разных заболеваний. Теперь эта мысль подтверждается результатами работы ранее упомянутых американских экспертов. В их исследовании приняли участие 16 000 человек. Работа велась в течение 23 лет.

Однако ученые не смогли точно узнать, почему острый перец положительно влияет на работу сердечно-сосудистой системы.

ФОТО: Dmitriy Shironosov / PantherMedia / Dmitriy Shironosov

Эксперты полагают, что дело в капсаицине – веществе, которое содержится в остром перце. Оно обладает антимикробными свойствами и улучшает микрофлору кишечника. Это, в свою очередь, предотвращает ожирение, выводит токсины из организма и улучшает кровообращение в сосудах.

Так что запасайтесь острым перцем, но помните: любой продукт полезен в умеренном количестве!