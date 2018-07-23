«Не показывайте это видео моей матери»: гость Positivus рассказал обо всем, что принял в этот вечер

После закрытия фестиваля, журналист портала пообщалась с гостями и попыталась выяснить, что помогает им до сих пор стоять на ногах и продолжать веселиться.

Так компания из двух молодых мужчин призналась в камеру, что их веселье от части обеспечено запрещенными веществами. «Если быть честным, я и мой брат до сих пор продолжаем тусоваться благодаря наркотикам. Мы приняли MDMA, а еще мы курим марихуану. Ну, посмотрите на нас», - в конце юноши попросили не показывать это видео их матери, так как она, очевидно, сильно разозлится.