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  • «Не показывайте это видео моей матери»: гость Positivus рассказал обо всем, что принял в этот вечер

«Не показывайте это видео моей матери»: гость Positivus рассказал обо всем, что принял в этот вечер

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С 20 по 22 июля в Салацгриве (Латвия) не знали ни сна, ни тишины, ведь там проходил музыкальный фестиваль Positivus, который посетили репортеры портала Elu24.

После закрытия фестиваля, журналист портала пообщалась с гостями и попыталась выяснить, что помогает им до сих пор стоять на ногах и продолжать веселиться.

Помимо популярных ответов вроде музыки, танцев, атмосферы, алкоголя и отличной компании, были и более откровенные признания...

Так компания из двух молодых мужчин призналась в камеру, что их веселье от части обеспечено запрещенными веществами. «Если быть честным, я и мой брат до сих пор продолжаем тусоваться благодаря наркотикам. Мы приняли MDMA, а еще мы курим марихуану. Ну, посмотрите на нас», - в конце юноши попросили не показывать это видео их матери, так как она, очевидно, сильно разозлится. 

Смотри видео целиком!

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