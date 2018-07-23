Скоро будет очень редкое затмение! Вот последствия для каждого знака Зодиака

Известно, что Луна и ее фазы влияют на жизнь на Земле. Даже те, кто не верит в астрологию, часто ссылаются на полнолуние в связи с его влиянием на поведение человека. Непосредственно связанная с эмоциями, Луна усиливает все, что мы чувствуем. Даже самые маленькие разочарования могут восприниматься как катастрофа.

В июле 2018 года событие не только несет в себе энергию полной луны, к нему добавляется красный цвет и полное лунное затмение. Когда происходит лунное затмение, это приносит тьму миру. Эта тьма также переносится в энергию мира, поскольку мы оказываемся лицом к лицу с нашим «теневым я».

Темная сторона нашей личности, которую мы скрываем от мира - это те черты, которые мы предпочитаем отрицать, вместо того чтобы бороться с ними. К сожалению, даже спрятанное глубоко, все это только ждет подходящего случая, чтобы выйти наружу.

Овен (21 марта - 19 апреля)

Хоть вам и кажется, что вы все контролируете, следите за собой. В этот период вы являетесь бомбой замедленного действия, и даже самые мелкие неприятности могут вывести вас из себя. Практикуйте дыхательные упражнения, чтобы держать свои эмоции под контролем. Или ваш гнев будет говорить за вас, и вы непременно наломаете дров.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Вам нужно перестать пытаться все контролировать, и посмотреть на мир менее предвзято. Но в этот период вы все равно будете раздражаться и сердиться на окружающих вас людей. Не требуйте от них слишком многого. Не становитесь жертвой этого токсичного образа мышления.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Вы пользуетесь успехом, но если вы не будете осторожны, это может привести к ссорам с любимым человеком и взрыву его ревности. Обратите пристальное внимание на то, что вы говорите за спиной людей, так как оно обязательно вернется к вам. Помните, что не каждая мысль, которая приходит к вам в голову, должна звучать вслух. Тщательно фильтруйте сказанное!

Рак (21 июня - 22 июля)

Полная луна и без того влияет на Раков, а затмение усиливает это влияние в разы. Вы будете полностью раздавлены психологически, но постарайтесь выстоять! Сделайте шаг назад и выдохните, прежде чем принимать какие-либо решения. Будьте осторожны, чтобы не совершить эмоциональный выбор, о котором вы позже пожалеете.

Лев (23 июля - 22 августа)

В этот период вы можете получить серьезные удары по вашему эго. Как бы вы не пытались предстать сильным, уверенным человеком, затмение приоткроет ваше скрытое Я, а это эгоистичный человек, который будет делать что угодно, чтобы окружающие им восхищались. Хотя это откровение определенно поможет вам стать лучше!

Дева (23 августа - 22 сентября)