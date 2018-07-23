Скоро будет очень редкое затмение! Вот последствия для каждого знака Зодиака

Это лето наполнено астрологической энергией и космическим влиянием на нашу жизнь. С точки зрения астрологии, затмения являются точками концентрации планетных энергий и проводниками перемен. К лучшему или к худшему - расскажет Lefter со ссылкой на гороскоп Awareness Act.
Известно, что Луна и ее фазы влияют на жизнь на Земле. Даже те, кто не верит в астрологию, часто ссылаются на полнолуние в связи с его влиянием на поведение человека. Непосредственно связанная с эмоциями, Луна усиливает все, что мы чувствуем. Даже самые маленькие разочарования могут восприниматься как катастрофа.
В июле 2018 года событие не только несет в себе энергию полной луны, к нему добавляется красный цвет и полное лунное затмение. Когда происходит лунное затмение, это приносит тьму миру. Эта тьма также переносится в энергию мира, поскольку мы оказываемся лицом к лицу с нашим «теневым я».
Темная сторона нашей личности, которую мы скрываем от мира - это те черты, которые мы предпочитаем отрицать, вместо того чтобы бороться с ними. К сожалению, даже спрятанное глубоко, все это только ждет подходящего случая, чтобы выйти наружу.
Овен (21 марта - 19 апреля)
Хоть вам и кажется, что вы все контролируете, следите за собой. В этот период вы являетесь бомбой замедленного действия, и даже самые мелкие неприятности могут вывести вас из себя. Практикуйте дыхательные упражнения, чтобы держать свои эмоции под контролем. Или ваш гнев будет говорить за вас, и вы непременно наломаете дров.
Телец (20 апреля - 20 мая)
Вам нужно перестать пытаться все контролировать, и посмотреть на мир менее предвзято. Но в этот период вы все равно будете раздражаться и сердиться на окружающих вас людей. Не требуйте от них слишком многого. Не становитесь жертвой этого токсичного образа мышления.
Близнецы (21 мая - 20 июня)
Вы пользуетесь успехом, но если вы не будете осторожны, это может привести к ссорам с любимым человеком и взрыву его ревности. Обратите пристальное внимание на то, что вы говорите за спиной людей, так как оно обязательно вернется к вам. Помните, что не каждая мысль, которая приходит к вам в голову, должна звучать вслух. Тщательно фильтруйте сказанное!
Рак (21 июня - 22 июля)
Полная луна и без того влияет на Раков, а затмение усиливает это влияние в разы. Вы будете полностью раздавлены психологически, но постарайтесь выстоять! Сделайте шаг назад и выдохните, прежде чем принимать какие-либо решения. Будьте осторожны, чтобы не совершить эмоциональный выбор, о котором вы позже пожалеете.
Лев (23 июля - 22 августа)
В этот период вы можете получить серьезные удары по вашему эго. Как бы вы не пытались предстать сильным, уверенным человеком, затмение приоткроет ваше скрытое Я, а это эгоистичный человек, который будет делать что угодно, чтобы окружающие им восхищались. Хотя это откровение определенно поможет вам стать лучше!
Дева (23 августа - 22 сентября)
Вероятно, вам уже говорили, что ваши стандарты невыполнимы, но вы решили проверить это на практике. Когда появится обратная сторона Луны, вы поймете, что никогда не получите того, что хотите. Признание этого факта - это первый шаг к освобождению себя от негативных мыслей и от завышенных ожиданий.
Весы (23 сентября - 22 октября)
Для гармоничных Весов затмение - сложный период. Оно раскрывает эгоистичные причины для многих ваших решений, в которых вы убедили всех, включая себя, представив их как самоотверженные акты любви и сострадания к окружающему миру. Извините, но вы не святой, и пришло время немного открыть глаза на ваши истинные побуждения.
Скорпион (23 октября - 21 ноября)
Вы должны быть ОЧЕНЬ осторожны и рассудительны, прежде чем принимать какие-либо решения в течение этого времени, поскольку вы подвержены влиянию Луны и она будет толкать вас на иррациональные поступки. Вы ведь не хотите потерять что-то или кого то?
Стрелец (22 ноября - 21 декабря)
Это время, когда вам нужно делать шаг назад и рассматривать все варианты перед тем, как действовать. Вы боитесь обязательств, и этот страх будет усилен темной энергией затмения. Важно помнить, что обязанности и обязательства - это не так страшно, поэтому не сжигайте мосты. Отложите принятие важных решений, пока затмение не пройдет.
Козерог (22 декабря - 19 января)
Вы целеустремленный человек с огромным желанием добиться успеха, но вы, возможно, не осознаете всю глубину этого желания. Оно накладывает отпечаток на другие аспекты вашей жизни, например, отношения, и вредит им. Подумайте об этом!
Водолей (20 января - 18 февраля)
Помните о своем субъективизме. Вы судите других за то, что они всего навсего следуют правилам. Вы можете столкнуться с не самыми лучшими сторонами себя, но будьте готовы принять это и поработать над этим.
Рыбы (19 февраля - 20 марта)
Сопротивляйтесь стремлению жить в нереальном мире, избегая любой конфронтации с вашим теневым Я. Это время для роста и реализации, и вам это нужно, как и реальный мир.
Если вы действительно хотите поработать над созданием идеальной реальности, о которой вы мечтаете, вам нужно признать тот факт, что ваши личные демоны это как раз то, что удерживает вас.