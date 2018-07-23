Ради эксперимента. Звезда «Сладкой жизни» отказалась от секса и алкоголя

Актриса Мария Шумакова, известная ролью в сериале "Сладкая жизнь", поделилась с подписчиками в соцсети "Инстаграм" подробностями личной жизни.

«Сейчас у меня необыкновенное приключение. Вот уже два месяца, как я отказалась от секса, алкоголя и бранных слов (по возможности). Повышаю вибрации, так сказать», - пишет она.

По словам 29-летней Шумаковой, она пришла к этому решению после прочтения книг по психологии, авторы которых рекомендовали в любых отношениях не спешить предаваться интиму, а как можно лучше узнать друг друга.

A post shared by Маша Шумакова (@shumakova_masha) on Jul 23, 2018 at 12:45am PDT

«Когда с человеком не настроена глубокая эмоциональная связь, секс может закончиться отчуждением. Это моё скромное убеждение», - говорит Мария.

Артистка отметила, что решила пойти на такой эксперимент, чтобы улучшить свое состояние здоровья и внешний вид.