Ради эксперимента. Звезда «Сладкой жизни» отказалась от секса и алкоголя

Девушка пришла к подобному решению после прочтения нескольких книг по психологии.
Актриса Мария Шумакова, известная ролью в сериале "Сладкая жизнь", поделилась с подписчиками в соцсети "Инстаграм" подробностями личной жизни.
«Сейчас у меня необыкновенное приключение. Вот уже два месяца, как я отказалась от секса, алкоголя и бранных слов (по возможности). Повышаю вибрации, так сказать», - пишет она.
По словам 29-летней Шумаковой, она пришла к этому решению после прочтения книг по психологии, авторы которых рекомендовали в любых отношениях не спешить предаваться интиму, а как можно лучше узнать друг друга.
«Когда с человеком не настроена глубокая эмоциональная связь, секс может закончиться отчуждением. Это моё скромное убеждение», - говорит Мария.
Артистка отметила, что решила пойти на такой эксперимент, чтобы улучшить свое состояние здоровья и внешний вид.