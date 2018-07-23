Что будет когда умрет принц Филипп: оглашен план действий согласно королевскому протоколу

Возраст принца Филиппа Эдинбургского приближается к 100-летию. Муж королевы Елизаветы II считается самым долгоживущим в истории членом королевской семьи Великобритании, и совсем неудивительно, в стране просто вынуждены готовиться к его кончине. Таковы правила королевского протокола, и с этим ничего не поделаешь, отмечает Joinfo.ua.

Принц Филипп – королевский рекордсмен

Герцог Эдинбургский родился 10 июня 1921 года и в прошлом месяце он отметил свой 97-й день рождения. Со своей супругой Королевой Британии Елизаветой II он прожил в браке 71 год. За это время принц Филипп 22 219 раз выступал на публике, его авторству принадлежат 5 496 официальных обращений и 14 книг. Также герцог уже вошел в историю, как самый занятой член королевской семьи из-за множества обязанностей, возложенной на принца в годы его молодости и зрелости.

О своем намерении отойти от дел и оставить выполнение королевских обязанностей в прошлом, принц Филипп официально объявил 2 августа 2017 года. Причиной такого решения стало ухудшение состояния здоровья супруга действующего монарха Великобритании.

В последнее время он редко появляется на публике, а власти Британии уже готовят план действий на случай смерти герцога Эдинбургского.

ФОТО: Anwar Hussein / EMPICS Entertainment

Что будет, когда умрет принц Филипп?

На случай смерти мужа Елизаветы II разработан целый алгоритм действий, который будет исполнен, как того требует королевский протокол.

Объявление о смерти

Ожидается, что когда принца Филиппа не станет, Кенсингтонский дворец проинформирует изданию Би-би-си, которое и объявит печальную новость всему миру. Если принц умрет поздно вечером или ночью, о его кончине станет известно не ранее 8 часов утра следующего дня.

Все государственные флаги страны будут спущены, премьер-министр Британии примет решение о том, какие спортивные и деловые мероприятия должны быть приостановлены в этот день.

Прощание с герцогом Эдинбургским

Обычно, когда умирает член королевский семьи или важный общественный деятель, его тело размещается в Вестминстерском дворце, где проходят заседания Британского парламента. В специальный зал приходят люди, чтобы попрощаться с усопшим.

Так произойдет в случае смерти королевы Елизаветы II, но на принца Филиппа это правило распространяться не будет. Ожидается, что тело герцога будет лежать во дворце Святого Джеймса, пока будут готовиться все погребальные приготовления. Здесь же в 1997 году в течение семи дней лежало тело принцессы Дианы.

Скорее всего, общественность не сможет прощаться с принцем Филиппом, а прощальная церемония будет закрытой для британского народа и СМИ.

Похороны

Принц Филипп имеет право на полномасштабные государственные похороны и военную процессию. Однако, супруг королевы Елизаветы II еще несколько лет тому назад заявил, что не хочет пышных похорон.

Учитывая волю престарелого мужчины, список присутствующих на прощальной церемонии ограничится членами и друзьями королевской семьи, а также главами государств из стран Содружества.

Траурный период

В случае смерти своего мужа, королева Великобритании объявит траур, который будет длиться в течение восьми дней. В это период все государственные дела будут приостановлены, как знак уважения к усопшему.

После похорон Елизавета II будет продолжать скорбеть по ушедшему из жизни супругу, но статус обязывает ее возобновить свои обязанности, как главы монаршей семьи Великобритании, уже через 30 дней после смерти принца Чарльза.

Будущее британской монархии

После смерти принца Филиппа очередь престолонаследования будет выглядеть следующим образом: принц Чарльз, принц Уильям, принц Джордж, принцесса Шарлотта, принц Луи и, наконец, принц Гарри.