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И это в 53 года! Алена Апина разделась перед камерой

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Алена Апина

ФОТО: Скриншот с Instagram

Алена Апина поделилась с общественностью новым пикантным фото. На снимке 53-летняя артистка продемонстрировала грудь.

Не так давно Алена Апина обзавелась собственным аккаунтом в социальной сети Instagram и теперь регулярно делится с многочисленными подписчиками фотографиями и видео. певица, когда-то прославившаяся благодаря хитам в составе группы "Комбинация", а также песням "Леха" и "Электричка", уйдя в свободное плавание, теперь пользуется популярностью благодаря пикантным кадрам.

 

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На сей раз артистка, отправившаяся в Испанию, выложила фото, на котором запечатлена в расстегнутой джинсовой рубашке. Из-под наряда призывно выглядывает по-девичьи упругая аппетитная грудь Алены. "Я и собачка", – кокетливо подписала снимок Апина.

Многочисленные подписчики неоднозначно отнеслись к обнаженным прелестям 53-летней артистки. 

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