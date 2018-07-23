Зрители сняли момент, когда человек-пушка пролетел мимо страховочной сетки

Человек — пушечное ядро получил серьёзные ранения после того, как его выступление пошло не по плану. Мужчина пролетел над страховочной сеткой и упал прямо на пол цирка в Чили. Очевидцы сняли произошедшее на камеру, сообщает Лайф со ссылкой на The Sun.
Толпа в ужасе кричала, когда 40-летний Джейме Альмарса Кесада сгруппировался в шар за несколько мгновений до удара. Опытный цирковой артист сломал подбородок и колени после того, как пушка выстрелила со слишком большой силой. Пострадавший тут же был доставлен в больницу.
Отец двоих детей делал этот трюк без каких-либо происшествий в течение трёх лет.
"Сегодня было страшное происшествие... И я несу ответственность за него. Обычно я стреляю, когда давление доходит до отметки в 80 фунтов, но сегодня я не отключил шланг. К тому времени, когда я выстрелил им, воздушный компрессор уже поднял давление", - ответственность за происшествие взял на себя человек, производивший выстрел.