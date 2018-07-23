Горячие фото: 40-летняя Николь Шерзингер отдыхает в Сен-Тропе

Курсируя на яхте у берегов Сен-Тропе, Николь и Григор старались насладиться уединением - обнимались, целовались, беззаботно общались, лежа на палубе, и делали забавные фото друг друга, но от папарацци было не скрыться. Сказать, что это огорчало звезд, не сказать ничего - все эмоции от нежданных гостей можно было прочитать по их лицам.

Теннисист и экс-солистка Pussycat Dolls обнародовали свой роман во время одного из теннисных турниров в Австралии в 2015 году. Их отношения завязались после того как Николь поставила точку в отношениях с гонщиком Льюисом Хэмилтоном, с которым она была вместе 7 лет, а Григор расстался с Марией Шараповой. Также Григор ранее, в 2012 году, встречался с теннисисткой Сереной Уильямс.