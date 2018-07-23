Горячие фото: 40-летняя Николь Шерзингер отдыхает в Сен-Тропе

Николь Шерзингер и Григор Димитров давно не появлялись вместе на публике. Если быть точнее, последние снимки звезд датированы 2017 годом, оттого все чаще стали возникать слухи об их расставании. Сегодня папарацци удалось сделать фотографии, доказывающие беспочвенность таких подозрений: Николь и Григор вместе, счастливы и сейчас наслаждаются редким совместным отпуском на яхте в Сен-Тропе.
Курсируя на яхте у берегов Сен-Тропе, Николь и Григор старались насладиться уединением - обнимались, целовались, беззаботно общались, лежа на палубе, и делали забавные фото друг друга, но от папарацци было не скрыться. Сказать, что это огорчало звезд, не сказать ничего - все эмоции от нежданных гостей можно было прочитать по их лицам.
Теннисист и экс-солистка Pussycat Dolls обнародовали свой роман во время одного из теннисных турниров в Австралии в 2015 году. Их отношения завязались после того как Николь поставила точку в отношениях с гонщиком Льюисом Хэмилтоном, с которым она была вместе 7 лет, а Григор расстался с Марией Шараповой. Также Григор ранее, в 2012 году, встречался с теннисисткой Сереной Уильямс.