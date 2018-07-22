Баффи – истребительница вампиров: культовый сериал получит перезапуск с новыми актерами

Создатель телесериала, блистательный Джосс Уидон, снова вернется на пост исполнительного продюсера телепродукта. Работать над перезапуском культового мистического произведения «Баффи – истребительница вампиров» режиссер и продюсер Уидон будет совместно со сценаристом Моникой Брин, которая успела зарекомендовать себя работой над проектом «Агенты Щ.И.Т», как сообщают ИноСМИ. Пара творцов работает над пилотным эпизодом полюбившегося многим телесериала с прошлого года и первостепенной целью Уидона является пригласить на главную роль темнокожую актрису. В оригинальной версии сериала, главную героиню Баффи исполняла талантливая Сара Мишель Геллар.

BUFFY THE VAMPIRE SLAYER ФОТО: Rights Managed / 20th Century Fox Television / Ro

«Баффи – истребительница вампиров» вернется на экраны в новом обличии

Сообщается, что на данном этапе производства приобретший множество поклонников по всему миру телесериал еще требует одобрения от студии. Также, известно, то телеканал FOX, который первоначально и выпускал «Баффи – истребительницу вампиров в эфир» находится в переговорах с крупнейшими телевизионным стриминговыми сервисами вроде Netflix и Amazon о покупке перезапуска «Баффи».

Ранее в этом году директор «Entertainment Group» Гэрри Ньюмэн заявил, что сериал «Баффи – истребительница вампиров» вполне пригоден для перезапуска, который состоится, как только создатель шоу Джосс Уидон даст зеленый свет. Ньюмэн отмечал, что без согласия Уидона никакого «воскрешения телесериала» не будет.

BUFFY THE VAMPIRE SLAYER ФОТО: Rights Managed / 20th Century Fox Television / Ro

Реакция поклонников на перезапуск телешоу осталась неоднозначной

Первый эпизод телешоу, к слову, вышел на экраны более 20 лет назад, в 1997 году. И многие поклонники обрадовали новости о том, что их фаворит в мире мистики и фантастики снова вернётся в эфир, но многие настроены скептично по отношению к другим актерам и попытке возрождения культового сериала в целом.

В настоящее время создатель проекта Джосс Уидон ведет работу над новым телесериалом, который получил название «The Nevers», который будет транслироваться на телеканале HBO и повествовать о нелегкой судьбе женщин с магическими способностями в викторианской эпохе.