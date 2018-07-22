«Дамблдор многогранен»: Джуд Лоу высказался о сексуальной ориентации своего героя

Он сказал, что в новой серии не будут в явной форме демонстрировать гомосексуализм персонажа Альбуса Дамблдора, но то, что он гей – это однозначно. Ведь сама Джоан Роулинг придумала, что Дамблдор был нетрадиционной ориентации.

Наконец на эту тему высказался исполнитель роли молодого Альбуса в "Фантастических тварях 2", 45-летний Джуд Лоу.

По его словам, несколько лет назад Лоу сам задал вопрос Джоан Роулинг и она подтвердила, что Дамблдор — гей.