«Дамблдор многогранен»: Джуд Лоу высказался о сексуальной ориентации своего героя

В начале съемок фильма "Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда" поклонники поттерианы были возмущены заявлением режиссера Дэвида Йейтса, который работает над второй частью фильма, пишет Сегодня.
Он сказал, что в новой серии не будут в явной форме демонстрировать гомосексуализм персонажа Альбуса Дамблдора, но то, что он гей – это однозначно. Ведь сама Джоан Роулинг придумала, что Дамблдор был нетрадиционной ориентации.
Наконец на эту тему высказался исполнитель роли молодого Альбуса в "Фантастических тварях 2", 45-летний Джуд Лоу.
По его словам, несколько лет назад Лоу сам задал вопрос Джоан Роулинг и она подтвердила, что Дамблдор — гей.
"Дамблдор многогранен. У меня возник вопрос о том, как его ориентация отразится в фильме. Но ведь речь идет лишь о втором фильме из серии "Фантастических тварей". Один из талантов Джо — постепенное раскрытие персонажей. В нашей картине мы только начинаем знакомиться с молодым Альбусом. Очевидно, многое предстоит о нем рассказать в будущем. Рассказывать все сразу мы не собираемся", – заявил Лоу, подтвердив слова режиссера.