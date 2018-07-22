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  • «Дамблдор многогранен»: Джуд Лоу высказался о сексуальной ориентации своего героя

«Дамблдор многогранен»: Джуд Лоу высказался о сексуальной ориентации своего героя

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ФОТО: Chris Pizzello / AP

В начале съемок фильма "Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда" поклонники поттерианы были возмущены заявлением режиссера Дэвида Йейтса, который работает над второй частью фильма, пишет Сегодня.

Он сказал, что в новой серии не будут в явной форме демонстрировать гомосексуализм персонажа Альбуса Дамблдора, но то, что он гей – это однозначно. Ведь сама Джоан Роулинг придумала, что Дамблдор был нетрадиционной ориентации. 

Наконец на эту тему высказался исполнитель роли молодого Альбуса в "Фантастических тварях 2", 45-летний Джуд Лоу.

По его словам, несколько лет назад Лоу сам задал вопрос Джоан Роулинг и она подтвердила, что Дамблдор — гей.

"Дамблдор многогранен. У меня возник вопрос о том, как его ориентация отразится в фильме. Но ведь речь идет лишь о втором фильме из серии "Фантастических тварей". Один из талантов Джо — постепенное раскрытие персонажей. В нашей картине мы только начинаем знакомиться с молодым Альбусом. Очевидно, многое предстоит о нем рассказать в будущем. Рассказывать все сразу мы не собираемся", – заявил Лоу, подтвердив слова режиссера.

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