Ксения Стриж неожиданно вернула ребенка в детский дом

Подросток Никита, который был якобы усыновлен ведущей, вернулся в челябинский детский дом. Об этом рассказала сама Ксения изданию StarHit. Она подчеркнула, что усыновления не было. Их общение и тот факт, что подросток уже гостил у нее, Стриж назвала "гостевым режимом".

Ведущая рассказала, что около года назад познакомилась Никитой, он ей понравился своей открытостью и индивидуальностью. Узнав о непростой судьбе парня, она решила ему помочь. "Мы договорились, что если он захочет приехать в столицу, то пусть смело пишет, встречу! Слово свое сдержала. Никита гостил у меня зимой, а сейчас я помогала ему в поступление в профессиональное цирковое училище", – пояснила она.

По словам Ксении, подросток сейчас заканчивает 9 класс и хочет стать студентом факультета эстрады. Однако в этот поступить не удалось, он не прошел третий экзамен. Тем не менее, Никита в следующем году предпримет очередную попытку. Стриж рассказала, что парень хочет быть похожим на актера Александра Олешко, который так же заканчивал подобное заведение.

A post shared by Ksenia Strizh / Ксения Стриж (@strizh_official) on Jul 8, 2018 at 7:58am PDT

Стриж отметила, всегда готова помогать Никите. "Если он сможет поступить, то ему по закону обязаны выделить здесь общежитие. Думаю, мы с Никитой обязательно будем встречаться на выходных, посещать различные музеи и мероприятия", – считает она.