Принцу Джорджу исполнилось пять лет: официальная фотография именинника

Джорджу Кембриджскому, старшему сыну Кейт Миддлтон и принца Уильяма, исполнилось 5 лет. Это большое события для королевской семьи и для самой Елизаветы II, ведь Джордж является ее третьим по счету правнуком. А для самого принца эта дата важна, поскольку он празднует первый в своей жизни юбилей, пишет Сплетник.