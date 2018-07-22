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Принцу Джорджу исполнилось пять лет: официальная фотография именинника

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ФОТО: MATT PORTEOUS / AFP

Джорджу Кембриджскому, старшему сыну Кейт Миддлтон и принца Уильяма, исполнилось 5 лет. Это большое события для королевской семьи и для самой Елизаветы II, ведь Джордж является ее третьим по счету правнуком. А для самого принца эта дата важна, поскольку он празднует первый в своей жизни юбилей, пишет Сплетник.

Официальный аккаунт Кенсингтонского дворца, где проживают Уильям и Кейт со своей семьей, поделился в Twitter снимком счастливого и широко улыбающегося именинника. Этот кадр был сделан во время крестин принца Луи, его сделал официальный фотограф Мэтт Портеус, который уже не в первый раз работает с принцем Джорджем.

«Герцог и герцогиня Кембриджские рады поделиться новой фотографией принца Джорджа, чтобы отметить пятый день рождения Его Королевского Высочества завтра», — написали представители дворца.

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