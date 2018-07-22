Галерея: смотри, как Миколас Йозеф развлекал гостей в последний день фестиваля Baltic Sun

Во время фестиваля публику порадовали выступлениями Кристьян Ярви, Noëp, Эрки Пярноя, Prezioso, Сандер Мёльдер, Анне Вески, Геттер Яани, Лийз Лемсалу, Вайко Эплик & Eliit, Радар & Койт Тооме и «Curly Strings» из Эстонии, Александр Рыбак из Норвегии, Миколас Йозеф из Чехии, «Astro’n’out» из Латвии, Майя Хирасава из Швеции, Эрья Люютинен из Финляндии, ансамбли «Браво», «Billy's Band» и «The Crossroadz» из России, «Daddy Was A Milkman» и Юстинас Ярутис из Литвы. На протяжении всего фестиваля на нарвских улицах, на променаде и в парках проходили захватывающие танцевальные представления и выставки, работали pop-up кафе и детские игровые площадки.

Во время фестиваля «Baltic Sun» также можно было прокатиться на эксклюзивной «джазовой яхте», на борту которой выступали Titoks, а также Сюзанна Александра и Хольгер Марьямаа. Роскошно оборудованная яхта, которая ходила из Нарвы в прибрежный Нарва-Йыэсуу и обратно, ранее принадлежала «французскому Элвису Пресли» — Джонни Холлидею, и на борту этой VIP-яхты во время Каннского кинофестиваля устраивали вечеринки многие звезды кино во главе с Джонни Деппом, который организовал на яхте афтепати, посвященную премьере фильма "Пираты Карибского моря".