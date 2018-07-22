Валерий Меладзе хочет вернуть «золотой» состав «ВИА Гры»

Вера Брежнева, Анна Седокова и Надежда Грановская – тот самый состав трио, который по сей день с ностальгией вспоминают поклонники. Для них «ВИА Гра» всегда будет ассоциироваться именно с этими солистками.

Пять лет назад группа официально закончила существовать, а год спустя Константин Меладзе собрал новый коллектив с тем же названием. Сейчас сексапильное трио – это Анастасия Кожевникова, Эрика Герцег и Ольга Меганская, недавно заменившая ушедшую в декрет Мишу Романову. Впрочем, от нового состава не в восторге ни фанаты, ни брат продюсера. Прежде Валерий Меладзе записал несколько хитов с «золотым составом», но и снял клипы. А вот новые девушки пока не удостоились чести спеть со знаменитым певцом.

Виа Гра ФОТО: Скриншот с Instagram

«ВИА Гра» — это проект навсегда. В основном, за счет того багажа и тех песен, которые написал Костя. Честно сказать, мне безумно обидно, что развалился прежний состав. Костя написал такие песни, которые могли бы петь и взрослые женщины. Очень жаль, когда люди устают от работы в шоу-бизнесе. Это бывает по разным причинам. Я ни в коем случае не ставлю это никому в вину. Бывают разные обстоятельства», — отметил Меладзе в недавнем интервью

Напомним, музыкальный коллектив «ВИА Гра», завоевавший миллионы сердец, был основан в начале «нулевых». После выхода клипа «Океан и три реки» на Валерия Меладзе обрушился шквал критики.

«После выхода композиции многие женщины ко мне подходили и говорили: «Вы такой серьезный певец, как вы можете петь с этими вертихвостками?». Я как-то пережил это все», — вспомнил Валерий.