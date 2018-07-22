Валерий Меладзе хочет вернуть «золотой» состав «ВИА Гры»

Новому составу группы «ВИА Гра» пять лет. Прежде Валерий Меладзе не раз работал со самым знаменитыми участницами коллектива, а вот с новыми девушками не выступил ни разу. Певец считает, что на сцену необходимо вернуть прежних солисток, пишет СтарХит.
Вера Брежнева, Анна Седокова и Надежда Грановская – тот самый состав трио, который по сей день с ностальгией вспоминают поклонники. Для них «ВИА Гра» всегда будет ассоциироваться именно с этими солистками.
Пять лет назад группа официально закончила существовать, а год спустя Константин Меладзе собрал новый коллектив с тем же названием. Сейчас сексапильное трио – это Анастасия Кожевникова, Эрика Герцег и Ольга Меганская, недавно заменившая ушедшую в декрет Мишу Романову. Впрочем, от нового состава не в восторге ни фанаты, ни брат продюсера. Прежде Валерий Меладзе записал несколько хитов с «золотым составом», но и снял клипы. А вот новые девушки пока не удостоились чести спеть со знаменитым певцом.
«ВИА Гра» — это проект навсегда. В основном, за счет того багажа и тех песен, которые написал Костя. Честно сказать, мне безумно обидно, что развалился прежний состав. Костя написал такие песни, которые могли бы петь и взрослые женщины. Очень жаль, когда люди устают от работы в шоу-бизнесе. Это бывает по разным причинам. Я ни в коем случае не ставлю это никому в вину. Бывают разные обстоятельства», — отметил Меладзе в недавнем интервью
Напомним, музыкальный коллектив «ВИА Гра», завоевавший миллионы сердец, был основан в начале «нулевых». После выхода клипа «Океан и три реки» на Валерия Меладзе обрушился шквал критики.
«После выхода композиции многие женщины ко мне подходили и говорили: «Вы такой серьезный певец, как вы можете петь с этими вертихвостками?». Я как-то пережил это все», — вспомнил Валерий.
Константин Меладзе сразу понял, что дуэт его брата с «ВИА Грой» — это успех, поэтому продюсер и продолжил эксперимент. Позже была записана песня «Притяженья больше нет», которая получила не меньше признания, чем предыдущая. «Эта песня настолько глубокая и интересная! Я ее обожаю. И клип обожаю. Мы все были в какой-то суперформе: и я, и девочки, и оператор, и режиссер, и художник, и, безусловно, Костя. Это было приумножение всех наших энергий, какой-то взрыв в творчестве», — поделился Меладзе с «Вокруг ТВ».