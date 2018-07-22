Вс, 22.07.2018
Вы только посмотрите, на каком летающем коне Армин ван Бюрен прибыл в Таллинн! СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Здоровье
Барбос
Ваш дом
Прогноз
  • Limon
  • Звезды
  • Шнурова застали в объятиях бывшей возлюбленной

Шнурова застали в объятиях бывшей возлюбленной

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Сергей Шнуров

ФОТО: Natalia Seliverstova / Sputnik

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров опубликовал на своей странице в Instagram фотографию, на которой его обнимает бывшая возлюбленная Оксана Акиньшина. Поделилась этим снимком и сама актриса, пишут Дни.ру.

Сергей Шнуров продолжает купаться в женском внимании после того, как стало известно о его разрыве с Матильдой. В очередной раз музыкант оказался в компании своей бывшей возлюбленной Оксаны Акиньшиной.

Снимок он опубликовал на своей странице в Instagram в разделе stories. Отметим, этот же снимок появился в аккаунте, который ведется от лица Оксаны Акиньшиной. Подписчики от кадра пришли в настоящий восторг.

Сергей Шнуров и Оксана Акиньшина

ФОТО: Скриншот с Instagram

"Какие вы классные!!!Супер!", "Хорошо смотрятся. Получилась бы хорошая пара", "Красавчики!!!", "Так здорово, что вы сохранили хорошие отношения. Очень классные!!!", "они опять будут вместе?", – делились своими мыслями пользователи Сети.

Отметим, ранее Сергея Шнурова заметили на отдыхе вместе с предпринимательницей Никой Белоцерковской. Однако он никак не комментировал ни ту, ни другую фотографию.

 

A post shared by Shnurov Sergey (@shnurovs) on

Напомним, расставание Сергея Шнурова и его жены Матильды стали одним из самых громких событий в светской жизни России. При этом бывшие возлюбленные неохотно делятся подробностями произошедшего, что провоцирует самые безумные слухи и сплетни об обстоятельствах разрыва.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ