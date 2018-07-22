Шнурова застали в объятиях бывшей возлюбленной

Сергей Шнуров продолжает купаться в женском внимании после того, как стало известно о его разрыве с Матильдой. В очередной раз музыкант оказался в компании своей бывшей возлюбленной Оксаны Акиньшиной.

Снимок он опубликовал на своей странице в Instagram в разделе stories. Отметим, этот же снимок появился в аккаунте, который ведется от лица Оксаны Акиньшиной. Подписчики от кадра пришли в настоящий восторг.

Сергей Шнуров и Оксана Акиньшина ФОТО: Скриншот с Instagram

"Какие вы классные!!!Супер!", "Хорошо смотрятся. Получилась бы хорошая пара", "Красавчики!!!", "Так здорово, что вы сохранили хорошие отношения. Очень классные!!!", "они опять будут вместе?", – делились своими мыслями пользователи Сети.

Отметим, ранее Сергея Шнурова заметили на отдыхе вместе с предпринимательницей Никой Белоцерковской. Однако он никак не комментировал ни ту, ни другую фотографию.

A post shared by Shnurov Sergey (@shnurovs) on Jul 11, 2018 at 7:42am PDT