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Сергей Безруков показал трогательное видео с младшей дочерью

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Сергей Безруков

ФОТО: Скриншот с Instagram

Актер Сергей Безруков в пятницу опубликовал в соцсети эмоциональное видео, снятое с двухлетней дочерью Марией, пишет Сплетник.

Маленькая Маша была в восторге от игр с отцом. Судя по фотографиям на его странице в Instagram, он души не чает в ребенке и с удовольствием участвует во всех детских играх, когда есть возможность быть рядом с дочерью.

В скором времени семью Сергея ждет пополнение: жена актера, кинорежиссер Анна Матисон, беременна, о чем стало известно в дни "Кинотавра-2018". Ребенок станет вторым для супругов и четвертым для Безрукова: у актера есть десятилетняя дочь Александра и семилетний сын Иван от актрисы Кристины Смирновой.

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