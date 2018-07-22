Сергей Безруков показал трогательное видео с младшей дочерью

21 июля 2018, 15:50
Актер Сергей Безруков в пятницу опубликовал в соцсети эмоциональное видео, снятое с двухлетней дочерью Марией, пишет Сплетник.
Маленькая Маша была в восторге от игр с отцом. Судя по фотографиям на его странице в Instagram, он души не чает в ребенке и с удовольствием участвует во всех детских играх, когда есть возможность быть рядом с дочерью.
В скором времени семью Сергея ждет пополнение: жена актера, кинорежиссер Анна Матисон, беременна, о чем стало известно в дни "Кинотавра-2018". Ребенок станет вторым для супругов и четвертым для Безрукова: у актера есть десятилетняя дочь Александра и семилетний сын Иван от актрисы Кристины Смирновой.