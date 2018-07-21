Сергей Сафронов рассекретил пол будущего ребенка

Совсем скоро в доме иллюзиониста Сергея Сафронова и его жены Екатерины зазвучит детский голос – в следующем месяце у пары родится ребенок. 35-летний фокусник уже воспитывает сына и дочь от предыдущего брака с Марией. Сейчас супруги находятся в радостном ожидании и подготовке к появлению малыша – они устраивают фотосессии и ходят по магазинам.

Недавно Сергей и Екатерина узнали пол будущего ребенка и решили поделиться радостью со своими поклонниками. Они сообщили, что у них родится дочь. Как оказалось, супруги даже приняли решение, как назовут наследницу, но пока решили не раскрывать всех секретов.

«У нас будет девочка! Мы уже и имя подобрали! Во вторник поедем снова по магазинам, чтобы подготовиться к роддому», – рассказал Сафронов.

A post shared by Сергей Сафронов (@safronov_sergey) on Jul 12, 2018 at 12:33am PDT

Сергей признался, что с нетерпением ждет, когда его супруга станет мамой. «Мне, если честно всегда было все равно, какого пола будет ребенок, потому что потом будет еще один и так далее. Если Бог даст, и здоровье позволит. Но не будем забегать вперед. А вот Кате было не все равно. Она очень хотела именно...» – рассказывал артист, но не стал признаваться, о ком мечтала его супруга. Он отметил, что независимо от пола, Екатерина согреет ребенка любовью и подарит всю ласку.

Для 29-летней девушки это первый ребенок. Сафронов надеется, что его бывшая жена Мария поделится опытом с Екатериной, ведь между ними нет вражды. После развода иллюзионисту удалось сохранить прекрасные отношения с экс-супругой, он постоянно видится с детьми и проводит с ними достаточно времени. К тому же, он оставил им квартиру, Мария обрела счастье в личной жизни, а потому ей не в чем упрекнуть бывшего мужа.

A post shared by Сергей Сафронов (@safronov_sergey) on Jun 6, 2018 at 5:05am PDT