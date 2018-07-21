Галерея: в дождливой Нарве Александр Рыбак растрогал всех грустными песнями

Вчера на фестивале Baltic Sun состоялись выступления целой международной плеяды звезд: публика танцевала и подпевала таким артистам, как Радар & Койт Тооме и «Curly Strings» из Эстонии, Эрья Люютинен из Финляндии, «The Crossroadz» из России иАлександр Рыбак из Норвегии.
Сегодня публику порадуют такие артисты как Миколас Йозеф из Чехии, ансамбль «Браво» из России, «Daddy Was A Milkman» из Литвы, и наши эстонские исполнители Геттер Яани и Вайко Эплик & Eliit. На протяжении всего фестиваля на нарвских улицах, на променаде и в парках состоятся захватывающие танцевальные представления и выставки, работают pop-up кафе и детские игровые площадки.
Во время фестиваля «Baltic Sun» есть также возможность прокатиться на эксклюзивной «джазовой яхте», которая ходит из Нарвы в прибрежный Нарва-Йыэсуу и обратно, и ранее принадлежала «французскому Элвису Пресли» — Джонни Холлидею. На борту этой VIP-яхты во время Каннского кинофестиваля устраивали вечеринки многие звезды кино во главе с Джонни Деппом, который организовал на яхте афтепати, посвященную премьере фильма "Пираты Карибского моря".