Галерея: в дождливой Нарве Александр Рыбак растрогал всех грустными песнями

Сегодня публику порадуют такие артисты как Миколас Йозеф из Чехии, ансамбль «Браво» из России, «Daddy Was A Milkman» из Литвы, и наши эстонские исполнители Геттер Яани и Вайко Эплик & Eliit. На протяжении всего фестиваля на нарвских улицах, на променаде и в парках состоятся захватывающие танцевальные представления и выставки, работают pop-up кафе и детские игровые площадки.

Во время фестиваля «Baltic Sun» есть также возможность прокатиться на эксклюзивной «джазовой яхте», которая ходит из Нарвы в прибрежный Нарва-Йыэсуу и обратно, и ранее принадлежала «французскому Элвису Пресли» — Джонни Холлидею. На борту этой VIP-яхты во время Каннского кинофестиваля устраивали вечеринки многие звезды кино во главе с Джонни Деппом, который организовал на яхте афтепати, посвященную премьере фильма "Пираты Карибского моря".