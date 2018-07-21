Галерея: Иван Дорн зажег в первый день фестиваля Positivus
21 июля 2018, 13:20
В пятницу, 20 июля, бурной вечеринкой с "Years & Years" на большой сцене и Иваном Дорном на "Other stage" завершился первый день фестиваля "Positivus", пишет TvNet.
Вечеринка продолжалась до первых лучей солнца.
Как сообщили агентству ЛЕТА в Госполиции, первый день фестиваля прошел без происшествий.
Фестиваль "Positivus" проходит в Салацгриве с 20 по 22 июля. На фестивале выступают такие известные музыканты, как Ник Кейв и Иван Дорн, британские группы "The Prodigy" и "Years & Years", Марлон Уильямс, "Youngr" и Джереми Лупс.
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