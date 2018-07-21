Сб, 21.07.2018
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Экс-бойфренд Джорджа Майкла сделал неожиданное заявление

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ФОТО: Scanpix

Бывший любовник Джорджа Майкла утверждает, что певец совершил самоубийство в канун Рождества после четырех предыдущих попыток свести счеты с жизнью, пишет Сегодня.

Фади Фаваз заявил, что 53-летний солист группы Wham!, который скоропостижно скончался в 2016 году, пролежал мертвым в течение суток, прежде чем его нашли.

Написав серию писем, Фаваз сказал: "Потребовалось пять попыток ... Я устал от того, что люди постоянно спрашивают меня, что произошло на Рождество".

Фади добавил, что смерть в канун Рождества совпала с днем рождения покойной матери Джорджа, которую он очень любил.

Парикмахер Фади сказал, что нашел тело Джорджа в его доме около обеда. У влюбленных были сложные отношения, и выяснилось, что Фади спал в своей машине в тот день.

Несмотря на заявления Фади Фаваза, из доклада коронеров, опубликованного в марте прошлого года, следует, что певец умер от естественных причин. Специалисты заявили, что у Джорджа Майкла были проблемы с сердцем и печенью.

Полиция и коронеры никогда не озвучивали точное время смерти. Результаты вскрытия также никогда не публиковались по просьбе семьи. Не упоминалось и о результатах токсикологической экспертизы.

Фади Фаваз в настоящее время судится за особняк певца стоимостью 105 миллионов фунтов стерлингов. Парикмахер до сих пор живет в роскошном доме в Риджент-парке за 5 миллионов фунтов стерлингов, который он когда-то делил с Джорджем Майклом. 

Напомним, ранее СМИ заявляли, что Джордж Майкл мог умереть от героина.

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