Пт, 20.07.2018
Тарзан уже не тот: стриптизер с позором провалился СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Здоровье
Барбос
Ваш дом
Прогноз
  • Limon
  • Party
  • Пока мужья в отъезде: смотрите, это не ваши жены крутились на шесте в таллиннском ночном клубе?

Пока мужья в отъезде: смотрите, это не ваши жены крутились на шесте в таллиннском ночном клубе?

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

В субботу, 14 июля, в столичном клубе Teater состоялась очередная горячая вечеринка для всех свободных девушек или женщин, чьи мужья в отъезде. Гости тусовки смогли насладиться свежими хитами и свободным вечером. 

Вечеринка «My Boyfriend is out of Tallinn» приветствовала гостей горячей развлекательной программой. Для тех, чьи мужья в отъезде, был приготовлен красный значок, который можно было прикрепить на одежду и намекнуть всем вокруг о своем статусе: «В отношениях».

Скорее смотри на горячие танцы на шесте и многое другое!

Читать также

Актуально

НАВЕРХ