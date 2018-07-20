Пока мужья в отъезде: смотрите, это не ваши жены крутились на шесте в таллиннском ночном клубе?
20 июля 2018, 17:52
В субботу, 14 июля, в столичном клубе Teater состоялась очередная горячая вечеринка для всех свободных девушек или женщин, чьи мужья в отъезде. Гости тусовки смогли насладиться свежими хитами и свободным вечером.
Вечеринка «My Boyfriend is out of Tallinn» приветствовала гостей горячей развлекательной программой. Для тех, чьи мужья в отъезде, был приготовлен красный значок, который можно было прикрепить на одежду и намекнуть всем вокруг о своем статусе: «В отношениях».
Скорее смотри на горячие танцы на шесте и многое другое!