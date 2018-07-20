Эти три знака Зодиака всегда предчувствуют плохие события до того, как они произойдут!

Рак

Этот лунный ребенок является первым водным знаком в зодиаке, поэтому их эмоциональная восприимчивость не похожа ни на что другое. Рак невероятно восприимчив к окружающей среде, не говоря уже о чувствах других людей. Если кто-то подходил к ним с плохими новостями, скорее всего, они чувствовали эмоции этого человека задолго до их разговора. Этот знак эмпатизирует к боли и эмоциям других людей, пишет Esotericblog.ru.

Скорпион

Вы удивлены? Как вы могли не быть в этом списке?! Конечно, вы, как правило, более спокойны, но это не значит, что вы не знаете ничего о своем окружении.

Напротив, вы, вероятно, даже слишком осведомлены. Вы любите копать под поверхностью и раскрывать скрытые истины, и именно поэтому большинство людей даже боятся вас. Не отрицайте этого. Вы любите, что люди считают вас запугивающим.

Рыбы