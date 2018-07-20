Пт, 20.07.2018
Вот что будет с вашим здоровьем, если есть огурцы три раза в день хотя бы месяц СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
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  • Эти три знака Зодиака всегда предчувствуют плохие события до того, как они произойдут!

Эти три знака Зодиака всегда предчувствуют плохие события до того, как они произойдут!

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Измена, фото иллюстративное

ФОТО: Scanpix

Итак, какие же это знаки?!

Рак

Этот лунный ребенок является первым водным знаком в зодиаке, поэтому их эмоциональная восприимчивость не похожа ни на что другое. Рак невероятно восприимчив к окружающей среде, не говоря уже о чувствах других людей. Если кто-то подходил к ним с плохими новостями, скорее всего, они чувствовали эмоции этого человека задолго до их разговора. Этот знак эмпатизирует к боли и эмоциям других людей, пишет Esotericblog.ru.

Скорпион

Вы удивлены? Как вы могли не быть в этом списке?! Конечно, вы, как правило, более спокойны, но это не значит, что вы не знаете ничего о своем окружении.

Напротив, вы, вероятно, даже слишком осведомлены. Вы любите копать под поверхностью и раскрывать скрытые истины, и именно поэтому большинство людей даже боятся вас. Не отрицайте этого. Вы любите, что люди считают вас запугивающим. 

Рыбы

О, Рыбы! Ваша правящая планета Нептун управляет воображением, снами и подсознанием. Другими словами, вы чувствуете абсолютно ВСЁ. Ваш третий глаз открыт, и ваш ум обширен как космос. 

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