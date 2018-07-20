В Африке на Сейшельских островах никто друг другу не завидует и люди не переживают из-за низких зарплат или кредитов. Там все постоянно счастливы. Эстонские журналисты изучают сладкую жизнь островитян, которые каждые выходные устраивают пляжные вечеринки, где главным развлечением является «Танец поп».