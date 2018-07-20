Эстонцы пришли в восторг от того, как беззаботно живут люди на Сейшелах и крутят там попами (ВИДЕО)
20 июля 2018, 16:45
В Африке на Сейшельских островах никто друг другу не завидует и люди не переживают из-за низких зарплат или кредитов. Там все постоянно счастливы. Эстонские журналисты изучают сладкую жизнь островитян, которые каждые выходные устраивают пляжные вечеринки, где главным развлечением является «Танец поп».
Журналисты сняли, как один местный житель отмечает свой день рождения.
Смотрите и завидуйте!