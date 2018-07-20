35-летняя Наталья Рудова отдыхает с 19-летним сыном миллиардера

Рудова, как правило, щедро делится с поклонниками подробностями собственной жизни. Исключение – лишь амурные дела 35-летней актрисы. Несмотря на то, что о романах Наталья Рудова говорить не любит, ей то и дело приписывают отношения с коллегами и сильными мира сего, среди которых был и музыкант Тимати, в клипе которого актриса снялась несколько лет назад.

А недавно артистка была замечена на отдыхе с сыном миллиардера Сергея Саркисова. Юный наследник главы компании «РЕСО-Гарантия» не в первый раз попадает в объективы вместе со звездными красотками. Не так давно, например, темноволосого ловеласа связывали отношения с дочерью олигарха Игоря Кудряшкина, певицей Настей Кудри.

Вскоре отношения Насти и Сергея Саркисова-младшего сошли на «нет», и теперь он, кажется, решил погреться в лучах звездной славы Натальи Рудовой. По крайней мере, пара вместе проводит время в Ницце, а на редких совместных кадрах можно заметить, что выглядят они очень счастливыми.

ФОТО: Instagram

Влиятельный отец 19-летнего студента уже больше восьми лет занимает первые строчки в рейтинге Forbes, а его состояние насчитывает более одного миллиарда долларов. Саркисов-младший сполна пользуется всеми благами, которые только может подарить ему отец – «черный принц», как он сам себя называет, учится в МГИМО, передвигается по Москве на небесно-голубом Bentley, а зимние каникулы проводит в Куршевеле вместе с друзьями.

ФОТО: Instagram

Юноша не раз признавался, что серьезные отношения ему не подходят – ближайшие десять лет он планирует заниматься исключительно бизнесом. Последние два года Сергей работал в компании отца, пройдя путь от обычного менеджера по продажам до руководителя собственных проектов.