Движуха в Нарве продолжается: смотрите, что происходит на фестивале Baltic Sun, город просто не узнать!

Вчера на фестивале Baltic Sun состоялось несколько театральных перформансов, а на сцене выступили «Astro’n’out» из Латвии, Майя Хирасава из Швеции, «Billy's Band» из России, Юстинас Ярутис из Литвы и наша Лийз Лемсалу.

Сегодня и завтра публику порадуют такие артисты как Александр Рыбак из Норвегии, Миколас Йозеф из Чехии, Эрья Люютинен из Финляндии, ансамбли «Браво» и «The Crossroadz» из России, «Daddy Was A Milkman» из Литвы, Геттер Яани, Вайко Эплик & Eliit, Радар & Койт Тооме и «Curly Strings» из Эстонии. На протяжении всего фестиваля на нарвских улицах, на променаде и в парках состоятся захватывающие танцевальные представления и выставки, работают pop-up кафе и детские игровые площадки.

Во время фестиваля «Baltic Sun» есть также возможность прокатиться на эксклюзивной «джазовой яхте», на борту которой выступают ансамбль «Titoks» – первое эстонское трио, выступающее в стиле «цыганский джаз», а также Сюзанна Александра и Хольгер Марьямаа. Роскошно оборудованная яхта, которая ходит из Нарвы в прибрежный Нарва-Йыэсуу и обратно, ранее принадлежала «французскому Элвису Пресли» — Джонни Холлидею, и на борту этой VIP-яхты во время Каннского кинофестиваля устраивали вечеринки многие звезды кино во главе с Джонни Деппом, который организовал на яхте афтепати, посвященную премьере фильма "Пираты Карибского моря".