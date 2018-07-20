Limon в Нарве: эстонский певец, о котором мечтает вся Европа, поделился впечатлениями об этом русском городе

В среду на фестивале Baltic Sun выступил полюбившийся Европе эстонский певец NOЁP (Андрес Кыппер). Ему 27, но он невероятно талантлив и популярен, как в нашей стране, так и за ее пределами. Артист уже собирает полные концертные площадки во Франции, Германии и других странах.
В Эстонии некоторые русские тоже полюбили его творчество и приходили в первый день нарвского фестиваля именно с целью послушать живой концерт NOЁP. После выступления на фоне Ивангородской крепости мы поговорили с Андресом о его дальнейших дуэтах с эстонскими знаменитостями, ведь недавно вышел его сингл в дуэте с эстонской красоткой Лийс Лемсалу.
Также Андрес сказал, что редко попадает в Нарву, а проблем в магазинах и на заправках из-за эстонского языка не было. Везде его понимают и всё хорошо. В самом городе ему понравилась набережная и Нарвский замок.
Смотрите видео на эстонском языке!