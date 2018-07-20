Limon в Нарве: эстонский певец, о котором мечтает вся Европа, поделился впечатлениями об этом русском городе

В Эстонии некоторые русские тоже полюбили его творчество и приходили в первый день нарвского фестиваля именно с целью послушать живой концерт NOЁP. После выступления на фоне Ивангородской крепости мы поговорили с Андресом о его дальнейших дуэтах с эстонскими знаменитостями, ведь недавно вышел его сингл в дуэте с эстонской красоткой Лийс Лемсалу.