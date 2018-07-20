Мышьяк, нитраты и фториды: врачи предупреждают, что повторное кипячение воды может быть опасным для жизни!

Вы когда-нибудь ставили чайник, чтобы вскипятить воду в нем повторно? Больше никогда так не делайте, предупреждает Фабиоса.
Врачи предупреждают, что это может быть опасным для вашего здоровья!
Почему повторное кипячение вредно?
Если вы используете чистую дистиллированную и деионизированную воду, то ничего страшного не случится, если вы повторно ее вскипятите. Так что можете не беспокоиться!
Но в обычной воде из водопровода содержится много разных веществ. При кипячении более одного раза ее химический состав меняется не в лучшую, а в худшую сторону. Дело в том, что при повторном нагревании растворенные в воде газы и минералы превращаются в токсичные соединения.
Что это за вредные вещества? Обычно повторно прокипяченная вода содержит нитраты, соли мышьяка и фториды. Более того, даже такие полезные соединения, как соли кальция, в таком случае могут трансформироваться в потенциально опасные комплексы!
Чем грозит повторное кипячение?
Разве вы купили бы в магазине бутылку воды с надписью на этикетке "Мышьяк"? То-то же! Между тем, прокипятив воду повторно, вы рискуете нанести вред своему здоровью. Вот что рассказала эксперт Джулия Харрисон.
1. Регулярное поступление в организм даже небольших доз мышьяка может привести к раку, сердечным заболеваниям, бесплодию и неврологическим проблемам.
2. Нитраты при повторном нагревании превращаются в нитрозамины и становятся канцерогенными. Эти химические вещества связаны с такими онкологическими заболеваниями, как лейкемия и лимфома Ходжкина, а также с другими формами рака.
3. Повышение концентрации фторидов может оказать отрицательное влияние на неврологическое развитие детей, в частности, на становление когнитивной функции.
4. Полезные минералы, которые хороши для нас в небольших дозах (например, соли кальция), при повторном кипячении могут стать причиной образования камней в почках и желчных протоках, утолщения стенок артерий и формирования артрита.
Кроме того, любители чая знают, что заново вскипяченная вода портит вкус любимого напитка!
А если вы уже это делали не раз?
По словам доктора Энн Мари Хельменстин, вы можете повторно кипятить воду. Но лишь в определенных ситуациях!
Не переживайте, если вам по какой-то причине пришлось пару-тройку раз повторно подогревать кипяченую воду. Но это не должно становиться обычной практикой! Беременные женщины и люди, подверженные риску развития некоторых заболеваний, должны избегать повторного кипячения из-за высокой концентрации в ней потенциально опасных химических веществ.
Еще раз напоминаем, что все вышесказанное относится только к обычной водопроводной воде. Специалисты рекомендуют использовать очистительные фильтры, не хранить жидкость в пластиковых бутылках и выливать содержимое из чайника, если он долгое время стоит без дела.
В общем, хорошенько подумайте, прежде чем кипятить воду из крана повторно. И не забудьте поделиться этой полезной информацией со своими друзьями!
Данная статья носит исключительно информационный характер. Не занимайтесь самолечением и в любом случае проконсультируйтесь с квалифицированным медицинским специалистом перед применением на практике любой информации, представленной в статье.