Мышьяк, нитраты и фториды: врачи предупреждают, что повторное кипячение воды может быть опасным для жизни!

Врачи предупреждают, что это может быть опасным для вашего здоровья!

Почему повторное кипячение вредно?

Если вы используете чистую дистиллированную и деионизированную воду, то ничего страшного не случится, если вы повторно ее вскипятите. Так что можете не беспокоиться!

Но в обычной воде из водопровода содержится много разных веществ. При кипячении более одного раза ее химический состав меняется не в лучшую, а в худшую сторону. Дело в том, что при повторном нагревании растворенные в воде газы и минералы превращаются в токсичные соединения.

Что это за вредные вещества? Обычно повторно прокипяченная вода содержит нитраты, соли мышьяка и фториды. Более того, даже такие полезные соединения, как соли кальция, в таком случае могут трансформироваться в потенциально опасные комплексы!

Чем грозит повторное кипячение?

Разве вы купили бы в магазине бутылку воды с надписью на этикетке "Мышьяк"? То-то же! Между тем, прокипятив воду повторно, вы рискуете нанести вред своему здоровью. Вот что рассказала эксперт Джулия Харрисон.

1. Регулярное поступление в организм даже небольших доз мышьяка может привести к раку, сердечным заболеваниям, бесплодию и неврологическим проблемам.

2. Нитраты при повторном нагревании превращаются в нитрозамины и становятся канцерогенными. Эти химические вещества связаны с такими онкологическими заболеваниями, как лейкемия и лимфома Ходжкина, а также с другими формами рака.

3. Повышение концентрации фторидов может оказать отрицательное влияние на неврологическое развитие детей, в частности, на становление когнитивной функции.

4. Полезные минералы, которые хороши для нас в небольших дозах (например, соли кальция), при повторном кипячении могут стать причиной образования камней в почках и желчных протоках, утолщения стенок артерий и формирования артрита.

Кроме того, любители чая знают, что заново вскипяченная вода портит вкус любимого напитка!

А если вы уже это делали не раз?

По словам доктора Энн Мари Хельменстин, вы можете повторно кипятить воду. Но лишь в определенных ситуациях!

Не переживайте, если вам по какой-то причине пришлось пару-тройку раз повторно подогревать кипяченую воду. Но это не должно становиться обычной практикой! Беременные женщины и люди, подверженные риску развития некоторых заболеваний, должны избегать повторного кипячения из-за высокой концентрации в ней потенциально опасных химических веществ.

Еще раз напоминаем, что все вышесказанное относится только к обычной водопроводной воде. Специалисты рекомендуют использовать очистительные фильтры, не хранить жидкость в пластиковых бутылках и выливать содержимое из чайника, если он долгое время стоит без дела.

В общем, хорошенько подумайте, прежде чем кипятить воду из крана повторно. И не забудьте поделиться этой полезной информацией со своими друзьями!