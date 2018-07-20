Обгорели на солнце? Поможет пена для бритья! Вот, что об этом говорят эксперты

Женщина из штата Техас, Синди Аллен-Стюарт, мгновенно стала звездой в Интернете после того, как опубликовала в соцсетях пост о солнечных ожогах и креме для бритья, передает Фабиоса.
В посте в Facebook женщина поделилась с подписчиками своим секретным рецептом, как справиться с последствиями солнечных ожогов.
Синди нанесла большое количество пены для бритья на обгоревшую спину. Она рассказала изданию InsideEdition, как это работает: "Я обгораю, затем намазываюсь кремом для бритья, и на следующий день, как правило, все проходит".
По словам женщины, она проверила этот метод и на остальных членах семьи.
Что об этом думают эксперты?
Доктор Росс Радуски, который работает специалистом по коже и лазерной дерматологии в Нью-Йорке, рассказал InsideEdition, почему метод Стюарт реально работает.
По словам врача, в пене для бритья содержится большое количество увлажняющих ингредиентов, таких как кокосовое масло и глицерин.
Потенциальная опасность
Но доктор также предупредил, что людям с жирной кожей лучше отказаться от применения крема для бритья на лице. Тем не менее, чтобы снизить риск заболевания раком кожи, лучше избегать чрезмерного воздействия солнечного света, а также использовать обычный солнцезащитный крем.