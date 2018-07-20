Обгорели на солнце? Поможет пена для бритья! Вот, что об этом говорят эксперты

В посте в Facebook женщина поделилась с подписчиками своим секретным рецептом, как справиться с последствиями солнечных ожогов.

Синди нанесла большое количество пены для бритья на обгоревшую спину. Она рассказала изданию InsideEdition, как это работает: "Я обгораю, затем намазываюсь кремом для бритья, и на следующий день, как правило, все проходит".

По словам женщины, она проверила этот метод и на остальных членах семьи.

Что об этом думают эксперты?

Доктор Росс Радуски, который работает специалистом по коже и лазерной дерматологии в Нью-Йорке, рассказал InsideEdition, почему метод Стюарт реально работает.

По словам врача, в пене для бритья содержится большое количество увлажняющих ингредиентов, таких как кокосовое масло и глицерин.

Потенциальная опасность