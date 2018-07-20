Эксклюзив Limon.ee: как достичь оргазма и что делать, если у партнеров закончилось сексуальное влечение друг к другу

С 17 по 22 июля в одном из центров отдыха в 45 километрах от Таллинна проходит фестиваль тантры - High of Life. Эдгар Гергель (Limon.ee) заглянул на огонек и посмотрел, чем там занимаются люди разных национальностей вместе. Сегодня мы, как и обещали, покажем вам интервью с одним из организаторов фестиваля Игорем, который рассказал о том, что делать, если пропал сексуальный интерес к своему возлюбленному или возлюбленной.
По словам Игоря, молодежь Эстонии сейчас получает знания по сексуальности из Голливуда или благодаря порнографии. И это не самый чистый и точно не здоровый путь получать знания по сексуальности. На фестивале тантры предлагают много возможностей для занятий своей сексуальностью и как продлить любовь и наслаждение обоих партнеров.
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