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  • Эксклюзив Limon.ee: как достичь оргазма и что делать, если у партнеров закончилось сексуальное влечение друг к другу

Эксклюзив Limon.ee: как достичь оргазма и что делать, если у партнеров закончилось сексуальное влечение друг к другу ВИДЕО!

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С 17 по 22 июля в одном из центров отдыха в 45 километрах от Таллинна проходит фестиваль тантры - High of Life. Эдгар Гергель (Limon.ee) заглянул на огонек и посмотрел, чем там занимаются люди разных национальностей вместе. Сегодня мы, как и обещали, покажем вам интервью с одним из организаторов фестиваля Игорем, который рассказал о том, что делать, если пропал сексуальный интерес к своему возлюбленному или возлюбленной. 

По словам Игоря, молодежь Эстонии сейчас получает знания по сексуальности из Голливуда или благодаря порнографии. И это не самый чистый и точно не здоровый путь получать знания по сексуальности. На фестивале тантры предлагают много возможностей для занятий своей сексуальностью и как продлить любовь и наслаждение обоих партнеров. 

Смотрите эксклюзивное видео! 

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