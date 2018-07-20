Пт, 20.07.2018
Тарзан уже не тот: стриптизер с позором провалился СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Здоровье
Барбос
Ваш дом
Прогноз
  • Limon
  • Звезды
  • Силиконовая грудь знаменитой рестлерши лопнула прямо во время боя

Силиконовая грудь знаменитой рестлерши лопнула прямо во время боя

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: Birdie Thompson/SIPA / Birdie Thompson/SIPA

32-летняя рестлерша Шарлотт Флэр призналась, что месяц назад перенесла операцию из-за лопнувшей силиконовой груди. О произошедшем спортсменка рассказала в интервью Марии Менунос.

Шарлотт Флэр, настоящее имя которой Эшли Элизабет Флиер, рассказала о травме, полученной во время боя. Девушка поделилась, что во время боя получила удар в грудь, та как будто схлопнулась. Рестлерша надеялась, что проблему удастся решить заменой импланта, но всё оказалось не так просто.

Спустя месяцы после операции Шарлотт продолжала испытывать боль в груди и отправилась ко врачу, чтобы выяснить её причину. Оказалось, что силикон из лопнувших имплантов растёкся и свободно плавает в её груди и под мышками. Спортсменке пришлось лечь на ещё одну операцию, на этот раз более серьёзную: врачи вычистили остатки силикона из ее груди.

ФОТО: Birdie Thompson / Birdie Thompson/AdMedia/Sipa USA

Тем не менее Шарлотт не жалеет, что сделала операцию по увеличению груди — по ее словам, она мечтала об этом всю жизнь. В скором времени спортсменка планирует вернуться на ринг.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ