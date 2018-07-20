Силиконовая грудь знаменитой рестлерши лопнула прямо во время боя

Шарлотт Флэр, настоящее имя которой Эшли Элизабет Флиер, рассказала о травме, полученной во время боя. Девушка поделилась, что во время боя получила удар в грудь, та как будто схлопнулась. Рестлерша надеялась, что проблему удастся решить заменой импланта, но всё оказалось не так просто.

Спустя месяцы после операции Шарлотт продолжала испытывать боль в груди и отправилась ко врачу, чтобы выяснить её причину. Оказалось, что силикон из лопнувших имплантов растёкся и свободно плавает в её груди и под мышками. Спортсменке пришлось лечь на ещё одну операцию, на этот раз более серьёзную: врачи вычистили остатки силикона из ее груди.

ФОТО: Birdie Thompson / Birdie Thompson/AdMedia/Sipa USA